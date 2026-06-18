18.06.2026 12:00 Shitstorm gegen Evelyn Burdecki: Deshalb wird sie im Netz "gemobbt, fertiggemacht und beleidigt"

TV-Sternchen Evelyn Burdecki steckt seit dem Wochenende in einem so von ihr bezeichneten Shitstorm. Dieser absurde Grund steckt dahinter!

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Auch einige Tage später ist der fulminante WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in aller Promi-Munde. Allerdings hat sich TV-Sternchen Evelyn Burdecki (37) für einen eher unauffälligen Patzer bei hartgesottenen Fußballfans entschuldigen müssen.

Statt des Endergebnisses von 7:1 hatte Evelyn Burdecki (37) auf Instagram von einem 6:1 gegen Curacao gesprochen. © Tom Weller/dpa Insgesamt sieben Buden schenkte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) Curacao zum Auftakt ein. Auch Evelyn Burdecki hat das Spiel am Rande verfolgt und sich im Anschluss voller Euphorie im Netz gemeldet. Einziges Problem: Die 37-Jährige hatte vor lauter Jubel ein Tor vergessen. "6:1 für Deutschland. Darauf erst mal ein paar Stockwerke steigen", schrieb sie zu ihrem Besuch im Fitnessstudio. Evelyn Burdecki Nach Schock-Diagnose: Evelyn Burdecki will ihre Gesundheit mit umstrittener Methode retten Genau dieser Fauxpas hatte im Nullkommanichts zahlreiche kritische User heraufbeschworen. "Ich wurde im Sekundentakt gemobbt, niedergemacht, fertiggemacht und beleidigt. Aber ich muss auch sagen: Dieser Shitstorm ist gerechtfertigt", erklärt Evelyn per Instagram-Story.

Evelyn Burdecki geht Teil der Kritik zu weit