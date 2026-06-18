Shitstorm gegen Evelyn Burdecki: Deshalb wird sie im Netz "gemobbt, fertiggemacht und beleidigt"

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TV-Sternchen Evelyn Burdecki steckt seit dem Wochenende in einem so von ihr bezeichneten Shitstorm. Dieser absurde Grund steckt dahinter!

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Auch einige Tage später ist der fulminante WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in aller Promi-Munde. Allerdings hat sich TV-Sternchen Evelyn Burdecki (37) für einen eher unauffälligen Patzer bei hartgesottenen Fußballfans entschuldigen müssen.

Statt des Endergebnisses von 7:1 hatte Evelyn Burdecki (37) auf Instagram von einem 6:1 gegen Curacao gesprochen.
Statt des Endergebnisses von 7:1 hatte Evelyn Burdecki (37) auf Instagram von einem 6:1 gegen Curacao gesprochen.  © Tom Weller/dpa

Insgesamt sieben Buden schenkte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) Curacao zum Auftakt ein.

Auch Evelyn Burdecki hat das Spiel am Rande verfolgt und sich im Anschluss voller Euphorie im Netz gemeldet.

Einziges Problem: Die 37-Jährige hatte vor lauter Jubel ein Tor vergessen. "6:1 für Deutschland. Darauf erst mal ein paar Stockwerke steigen", schrieb sie zu ihrem Besuch im Fitnessstudio.

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Genau dieser Fauxpas hatte im Nullkommanichts zahlreiche kritische User heraufbeschworen.

"Ich wurde im Sekundentakt gemobbt, niedergemacht, fertiggemacht und beleidigt. Aber ich muss auch sagen: Dieser Shitstorm ist gerechtfertigt", erklärt Evelyn per Instagram-Story.

Evelyn Burdecki geht Teil der Kritik zu weit

Das TV-Sternchen hatte sich im Ergebnis vertan und dafür Kritik ernten müssen.
Das TV-Sternchen hatte sich im Ergebnis vertan und dafür Kritik ernten müssen.  © Felix Hörhager/dpa

Das Thema totzuschweigen und zu ignorieren kommt für sie aber nicht infrage - im Gegenteil. Statt sich zu verstecken, geht der TV-Star ganz offen mit seinem kleinen Patzer um.

"Ich kann an dieser Stelle sagen: Es tut mir leid. An alle Fußballfanatiker da draußen, ich habe 6:1 geschrieben statt 7:1."

Bei allen Negativreaktionen - die sie über sich ergehen lassen müsse - geht eine Sache aber überhaupt nicht: "Beleidigungen, die jetzt unter der Gürtellinie sind, sind wirklich blöd. Das muss jetzt nicht sein. Ihr könnt gerne Wut bei mir ablassen - aber bitte menschlich. Und nicht unter der Gürtellinie", stellt Evelyn auf Instagram klar.

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Fürs nächste Mal gelobt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Besserung. "Ich werde mir das nächste Spiel bis zum Ende anschauen und am Ende das richtige Ergebnis schreiben", kündigt sie vor dem Duell gegen die Elfenbeinküste am Samstag (22 Uhr) an.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

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