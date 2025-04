Evelyn Burdecki vergiftet! TV-Star mehrere Tage lang abgetaucht

So viel Ruhe auf dem Kanal von Evelyn Burdecki war bis dato niemand gewöhnt - jetzt hat sie sich gesund zurückgemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Der Start in die neue Woche markiert wohl auch im Leben der 36-Jährigen einen kleinen Neuanfang.

Denn in ihrer ganz frischen Instagram-Story verriet die TV-Kultblondine kurzerhand, dass sie in den vergangenen Tagen an einer akuten Lebensmittelvergiftung gelitten und mit starken Beschwerden zu kämpfen hatte.

"Ihr wisst ja alle, dass ich es liebe, am Strand und am Meer Fisch zu essen. Mein Fisch lag aber wohl zu lange in der Sonne. Denn nachdem ich diesen Fisch gegessen hatte, ging es mir sowas von schlecht. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und so viel gebrochen wie noch nie", erklärte Evelyn.

Das sei auch der Grund gewesen, weshalb zuletzt kein Sterbenswörtchen von ihr in den sozialen Netzwerken zu hören und zu lesen war. Sogar einen TV-Job musste sie in der Zwischenzeit sogar krankheitsbedingt absagen.