Evelyn Burdecki hat nach Auszug neues Zuhause gefunden - nicht in Deutschland

Ibiza – Evelyn Burdecki (34) erlebt zurzeit den Sommer ihrer Träume. Nach der Kündigung ihrer Düsseldorfer Mietwohnung vor einigen Wochen hat sie nun ein neues Zuhause gefunden - und dieses befindet sich nicht in Deutschland.

So befindet sich die einstige "Bachelor"-Kandidatin seit Kurzem auf dem beliebten Balearen-Island und hat (zumindest vorerst) keine Pläne, Ibiza wieder zu verlassen.

Dabei spricht Evelyn nicht etwa von einer neuen Wohnung in Düsseldorf , oder gar einer anderen Stadt in Deutschland, sondern von einer Insel: Ibiza!

Übergangsmäßig bot Evelyn das Haus ihrer Mutter, welches sie der Rentnerin vor wenigen Jahren von ihrem Verdienst in der TV-Branche geschenkt hatte, Unterschlupf. Doch nun verkündete die 34-Jährige voller Begeisterung in einer Story: "Habe für diesen Sommer mein neues Zuhause gefunden."

Seit Mai ist Evelyn ohne festen Wohnsitz. Dabei hatte die Ex-Dschungelkönigin ihr Apartment am Düsseldorfer Rheinufer aus freien Stücken aufgegeben und sich voller Absicht bislang keine neue Bleibe gesucht, wie sie ihren rund 800.000 Instagram-Followern selber versicherte.

"Übrigens: Ich bleib auch hier", offenbarte Evelyn ihr Vorhaben beinahe nebensächlich. Dabei präzisierte sie jedoch, dass die spanische Insel keinesfalls ihr Für-immer-Zuhause werden soll. "Ich ziehe nicht hierhin, aber ich bleibe erst mal den ganzen Sommer hier."

Sie habe das bereits "die ganze Zeit", also vermutlich schon seit dem Entschluss ihre Wohnung zu kündigen, so vorgehabt. "Viele dachten ja, ich wandere komplett aus Deutschland aus, aber nein, das nicht", machte Evelyn den hartnäckigen Spekulationen den Garaus.

"Living my best Life", lautet nun das Motto der 34-jährigen Tochter polnischer Eltern. Demnach fühlt sie sich schon jetzt pudelwohl auf Ibiza. Vor allem die auf der Insel weit verbreiteten Pinienbäume mit ihrem markanten Geruch haben es Evelyn angetan, wie sie in einer Story schwärmt.

Ob die TV-Beauty mit Ablauf der heißen Jahreszeit nach Deutschland zurückkehren, oder auch weiterhin - dann an einem anderen Ort - aus dem Koffer leben will, ließ sie zunächst offen.