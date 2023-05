Evelyn Burdecki ist verzweifelt: "Hat mein Leben auf den Kopf gestellt"

"Ich sag es euch: Ich hätte nie gedacht, dass ein Backup ein Leben so auf den Kopf stellen kann", ließ sie in ihrer Story wissen. Mittlerweile sei sie seit "fünf Tagen am Kämpfen, dieses Passwort wiederzubekommen".

Doch was genau ist geschehen? In ihrer Instagram-Story erzählt die 34-Jährige ihren gut 796.000 Followern, dass ihr geraten wurde, ihr Handy zu wechseln, denn sie mache so viel mit diesem und die 1,58 Meter kleine Blondine solle sich doch die neuere Version zulegen.

Die frühere "Der Bachelor"-Kandidatin konnte in den vergangenen Tagen nichts essen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Dieses zehrt der ehemaligen "Let's Dance"-Teilnehmerin so sehr an die Nerven, dass sie kaum noch was essen kann. "Wenn man mich mal nicht zum Essen bekommt, dann muss schon was wirklich Stressiges passieren. Ich esse seit Tagen nicht mehr. Zwar sind hier noch ein paar Fettpolster, aber man sieht schon Ansätze von Bauchmuskeln", so die 34-Jährige.

Auch der Kontakt zum Apple-Support konnte Evelyn nicht weiterhelfen: "Es ist erschreckend, dass man dieses Passwort nicht wiederbekommt", erklärt die Blondine mit polnischen Wurzeln.

"Anders wiederum" finde sie es auch super, da "es eine super Sicherheit hat", sodass "kein Anderer dein Backup bekommt".

Bleibt für Evelyn zu hoffen, dass sie ihr Back-up noch wiederbekommt, denn dort ist drauf, was in ihrem "Leben bisher passiert ist". Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber auch: Ihr neues Passwort soll sie in drei Wochen bekommen.