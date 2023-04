Evelyn Burdecki muss in wenigen Tagen ausziehen: Eine neue Wohnung hat sie nicht

Evelyn Burdecki (34) packt all ihr Hab und Gut in Kartons - sie muss aus ihrer Wohnung ausziehen. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

Anfang April hatte die TV-Blondine verkündet, dass sie nach nur einem Jahr aus ihrer Wohnung ausziehen muss. Dabei habe sie den Vertrag für ihre Bleibe mit Rheinblick aus eigener Initiative gekündigt.

Nun rückt der Tag, an dem alles gepackt und zum Abtransport fertig sein muss, gefährlich nahe. Am Wochenende dürfe "dann auch kein Schokoriegel mehr hier liegen", berichtet Evelyn ihren knapp 770.000 Followern in einer Instagram-Story. "Also ich muss komplett hier raus und hab' ungefähr noch dreißig Kartons, die ich sortieren, packen oder umpacken muss."

Besonders Stress-fördernd: "Ich weiß immer noch nicht, wo ich hingehen soll." So hat Evelyn noch immer keine neue Wohnung gefunden, in der sie künftig leben kann. Ein Umstand, der für viele wohl einer echten Horror-Vorstellung gleichkommt, doch die Ex-Dschungelkönigin behält weiterhin ihr Lächeln.

Sie hat nämlich einen abenteuerlichen Plan B in der Hinterhand!