Evelyn Burdecki lüftet Beauty-Geheimnis: Das ist der Grund hinter fehlendem Lippenstift

Köln - TV-Kultblondine Evelyn Burdecki (34) hat am Donnerstag ein persönliches Geheimnis verraten. Die Wohnungslose plauderte ganz ungeniert aus dem Nähkästchen.

In ausgiebiger Plauder-Laune berichtete Evelyn Burdecki ihren Fans, warum sie in der Vergangenheit oft auf Lippenstift verzichtete. © Montage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Die gebürtige Düsseldorferin wurde nämlich in den vergangenen Wochen nach eigener Aussage oftmals auf ihren fehlenden roten Lippenstift angesprochen.

Zeit, um endlich für Klarheit zu sorgen! "Viele von euch haben mich gefragt, was mit meinem roten Lippenstift passiert ist. Ist das ein Imagewechsel?", leitete die einstige "Der Bachelor"-Kandidatin humorvoll in ihre Story ein.

Der Grund dahinter scheint simpel zu sein. Ausschlaggebend für das Auslassen ihres heimlichen Markenzeichens sei nämlich ihre Vorliebe zum Essen! "Ja, ihr habt richtig gehört. Dahinter steckt das Essen. Mit rotem Lippenstift würde ich nämlich jedes Mal so aussehen, als hätte ich wild rumgeknutscht."

So wie in diesem Fall: Mit verschmierten roten Mundwinkeln liefert Evelyn ihrer Community auch gleich den passenden Beweis. "Es mag zwar so aussehen, als hätte ich nicht zu Ende geknutscht, aber schuld ist das Essen."

Und natürlich: die Auflösung des Mittagessens lieferte die einstige Liason von Willi Herren (†45) gleich hinterher. "Bei mir gab es heut Mittag gebratenen Reis mit Gemüse und ganz viel scharfer Sauce."