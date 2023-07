Evelyn Burdecki nach Berlin-Besuch unter Beschuss: User lästern fies über ihr Aussehen

Berlin/Düsseldorf – Auweia, solche Kommentare hört kein Mensch gerne über sich! Im Netz wird nach einem Promi-Event in Berlin fies drauflos gelästert. Die Zielscheibe der Verbal-Attacken: Evelyn Burdecki (34)!

Evelyn Burdecki (34, M.) posiert mit Jana Ina Zarrella (46, l.) und Laura Wontorra (34, r.) zusammen für die Kameras. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

Die sonst so beliebte TV-Blondine ist anlässlich des internationalen Tags des Kusses am heutigen Donnerstag (6. Juli) in der deutschen Bundeshauptstadt zu Besuch.

Dabei ist sie der Einladung einer bekannten Restaurantkette gefolgt. Extra von einer Make-up-Artistin zurechtgemacht, traf Evelyn vor Ort auf gleich mehrere Promi-Kolleginnen.

Auf einem Foto, das Laura Wontorra (34) bei Instagram teilte, posiert die "Grill den Henssler"-Moderatorin zusammen mit Jana Ina Zarrella (46) und eben Evelyn für die Paparazzi.

Während Laura und Jana Ina in geblümten Sommer-Outfits um die Wette strahlten, hatte sich Evelyn für ein eng anliegendes weißes Kleid mit einer kurzen schwarzen Lederjacke entschieden.

Ihre Haare befanden sich zur Hälfte in einem hohen Pferdeschwanz und bis auf die dunkelrot geschminkten Lippen war ihr Make-up dezent.

Kein ungewohnter Look für Evelyn, die dafür bekannt ist, erschwingliche Kleidung Luxus-Teilen zumeist vorzuziehen. Unter Laura Wontorras Instagram-Beitrag waren die User jedoch alles andere als begeistert von der modischen Wahl der ehemaligen Dschungelkönigin.