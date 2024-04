Evelyn Burdecki plaudert aus dem Nähkästchen: Das ist ihr großer Traum im Leben

Evelyn Burdecki (35) hat sich am Mittwoch aus dem Urlaub auf Mallorca bei ihren Fans gemeldet und erzählt, was ihr größter Traum im Leben ist. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

In ihrer Instagram-Story hat sie ihren 816.000 Followern nun sogar verraten, was ihr größter Traum im Leben ist: Evelyn will die ganze Welt sehen!

Um das zu erreichen, setzt die Dschungelkönigin von 2019 jetzt auch auf ein besonderes Gadget, wie sie stolz berichtet: "Weil mein größtes Hobby das Reisen ist, habe ich mir gerade eine Weltkarte bestellt zum Rubbeln. Hört sich witzig an, ist aber richtig cool!"

Doch was ist das überhaupt? Evelyn erklärt: "Du kannst Länder auf der Karte freirubbeln, dann erscheint eine goldene Farbe."

Auf diese Weise könne man sehen, welche Länder man schon bereist hat und welche auf der "Bucket List" noch fehlen.