Evelyn Burdecki plötzlich in Not: "Hatte das noch nie - sollte ich mal checken lassen"

Evelyn Burdecki steht seit 2017 im Rampenlicht, wurde bei "Der Bachelor" bekannt. © Felix Hörhager/dpa

Eigentlich wollte sich die kultige TV-Blondine bei Sonnenschein einfach nur einen schönen Tag in den Schweizer Alpen machen.

Ihr Körper hatte offenbar aber ganz andere Pläne. Denn auf 3000 Metern Höhe meldete sich die 36-Jährige plötzlich mit sorgenvoller Miene und deutlich ruhiger als sonst bei ihren Fans.

"Ich sitze gerade in einem Restaurant auf 3000 Metern und plötzlich spielt mein Körper verrückt", leitet Evelyn in ihre besorgniserregende Story ein.

"Wisst ihr was bei mir richtig komisch ist? Das hatte ich so früher noch nie. Ich habe jetzt total den Bluthochdruck, wenn ich mit der Gondel immer höher in die Berge fahre. Und ich merke das total, weil ich dann Herzklopfen bekomme, mir schwindelig wird und so ein bisschen Atemnot verspüre."

Müssen sich ihre Fans deshalb ernsthafte Sorgen um das Wohlbefinden der Dschungelkönigin von 2019 machen?