Evelyn Burdecki reagiert auf Tod von Margot Friedländer (†103): "Sie war ein großes Vorbild!"

Evelyn Burdecki (36) war von Beginn an tief beeindruckt von der Persönlichkeit der Holocaust-Überlebenden. © Gerald Matzka/dpa

Zwar hatten sie sich erst im vergangenen Jahr bei einem Event kennengelernt, dennoch hat Friedländer bleibenden Eindruck bei der 36-Jährigen hinterlassen, wie Evelyn einige Tage nach Bekanntwerden der traurigen Botschaft gestanden hat.

"Sie war ein großes Vorbild und hatte so viel Kraft und Liebe fürs Leben", schwärmt die Düsseldorferin gegenüber der BILD-Zeitung von der 103-Jährigen, die am vergangenen Freitag in ihrer Berliner Heimat gestorben ist.

Dementsprechend sei Evelyn auch "tieftraurig, dass so eine großartige und wegweisende Frau unseres Zeitgeschehens" von uns gegangen ist.

Insbesondere der Charakter der Holocaust-Überlebenden habe der TV-Bekanntheit dabei imponiert, verrät die TV-Bekanntheit. "Margot war ein sehr fröhlicher und positiver Mensch. Sie hat so viel Geschichte erlebt und auch erzählt", meint die 36-Jährige, ehe sie auf Friedländers bekanntes Lebensmotto anspielt: "Aber sie war vor allem ein Mensch."