Wirbel um Oben-ohne-Foto: Evelyn Burdecki findet deutliche Worte

"Regt euch doch einfach über andere Dinge auf", fordert sie in ihrer Story. "Nur weil eine Frau oben ohne am Strand ein Buch liest, regt ihr euch auf", fasst sie die Situation noch einmal zusammen und verdeutlicht damit, wie unangebracht sie die Debatte findet.

An Ostermontag überraschte der TV-Star seine Fans mit einem freizügigen Video-Clip "aus dem faulen Paradies". Mit dem Rücken zur Kamera, aber nur mit einem knappen Bikini-Höschen bekleidet, posiert Evelyn darin an irgendeinem Traumstrand.

Die 36 Jahre alte Kult-Blondine weiß nur allzu genau, wie sie im Netz polarisieren kann. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Weiter stellt die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin klar: "Es ist gar nicht schlimm!" Wie sie gegenüber ihrer Community verdeutlicht, habe sie sich im Vorfeld sogar erst noch umgeschaut, ob überhaupt noch andere Personen am Strand seien.

Dann habe sie die "Gunst der Stunde" eben einfach genutzt, obwohl sie so etwas sonst nie mache, wie Evelyn beteuert. Am Ende des Tages habe ihr dieser magische Moment aber so viel gegeben, dass sie ihn sogar in ihrem Tagebuch festhalten möchte.

Evelyns deutliche Ansage richtet sich vor allem an die Männer, die für 95 Prozent der Kommentare verantwortlich seien. "Was geht euch an, wie wir Frauen herumlaufen?", schimpft die Single-Lady weiter. "Wir regen uns ja auch nicht über euch auf!"

An den weiblichen Teil ihrer Social-Media-Fans entsendet die Blondine anschließend noch einen Hand-Luftkuss. Hinter ihrer Strandlektüre verbirgt sich übrigens der Bestseller "Drauf geschissen! Wie dir endlich egal wird, was andere denken" von Autor Michael Leister. Wie passend.