Evelyn Burdecki schildert Telefonat mit der Polizei: "Dachte, mich will jemand veräppeln"

Düsseldorf – Diesen Schock kann Evelyn Burdecki (34) nur schwer verdauen: Diebe sind auf der Düsseldorfer Königsallee in ihr Auto eingebrochen! Jetzt verrät die TV-Blondine, was die Langfinger alles gestohlen haben und wie sehr sich der Vorfall auf ihre Psyche ausgewirkt hat.

Evelyn Burdecki (34) berichtet bei Instagram von dem Schock-Erlebnis auf der Düsseldorfer Kö. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

"In den letzten Tagen war so viel los", meldet sich Evelyn nach einer längeren Instagram-Pause erstmals wieder in einer Story zu Wort. So war vor rund einer Woche bekannt geworden, dass die 34-Jährige dreisten Gaunern zum Opfer gefallen ist.

"Wie ihr wisst, wurde in mein Auto eingebrochen. Ich wurde tatsächlich ausgeraubt und es war wirklich, wirklich angsteinflößend", berichtet die sonst so quirlige Quasselstrippe ihren 741.000 Followern mit ungewohnt ernster Miene. So hätten die Täter sie erst eine Zeitlang beobachtet und ausgespäht, bevor sie am Mittwoch (8. März) auf der Düsseldorfer Prachtstraße zuschlugen.

Evelyn hatte ihren Range Rover gerade auf einem Parkplatz abgestellt. "Dann bin ich aus dem Auto raus, shoppen gegangen und nach fünf Minuten habe ich auch schon eine komische Nummer auf meinem Display gesehen, die mich angerufen hat - das war dann die Düsseldorfer Polizei."

Der Beamte am anderen Ende der Leitung habe zu ihr gesagt: "Frau Burdecki, kommen Sie raus, wir haben gerade einen Mann bei ihnen im Auto beobachtet, der da rumgekrabbelt ist und auch eine Tasche entwendet hat. Wir haben ihn aber erwischt."

"Ich dachte erst, das ist ein schlechter Scherz und mich will jemand veräppeln", wollte Evelyn ihren Ohren zunächst kaum trauen, bis die bittere Gewissheit einsetzte.