Evelyn Burdecki sieht hilflose Hunde in Auto und handelt goldrichtig: So reagiert die Besitzerin!

Düsseldorf - Evelyn Burdecki (34) meldete sich kürzlich ziemlich aufgebracht bei ihren Fans. Grund waren zwei Hunde, die bei hohen Temperaturen in einem Auto ausgeharrt hatten, das obendrein auch noch bei leicht geöffneten Fenstern in einer Tiefgarage abgestellt worden war. Evelyn alarmierte die Polizei!

Als Evelyn Burdecki (34) weit und breit keinen Besitzer der Hunde erkennen konnte, rief sie die Polizei! © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki

Das hätte für die beiden Vierbeiner auch ganz anders enden können!

Am Montag hatte sich die eigentlich stets gut gelaunte Evelyn in ziemlich ernstem Tonfall in ihrer Instagram-Story gemeldet und ihren rund 800.000 Anhängern auch gleich den Grund für ihren Unmut genannt.

Die quirlige Düsseldorferin wollte nämlich eigentlich nur in ihr Auto steigen, das sie in einem Parkhaus abgestellt hatte, als sie plötzlich auf lautes Bellen aufmerksam wurde.

Als Evelyn dann nach dem Rechten sah, erkannte sie, dass im Wagen neben ihrem Auto zwei Hunde im Inneren hockten, die stark hechelten und offensichtlich auf sich aufmerksam machen wollten.

Die Besitzerin hatte die Autofenster zwar einen Spaltbreit offen gelassen, doch dadurch strömte nicht nur weiter warme Luft ins Auto, sondern obendrein auch Abgase aus der Tiefgarage!

Evelyn zeigte sich angesichts der Verantwortungslosigkeit der Halterin, von der zunächst weit und breit nichts zu sehen war, fassungslos - und sah sich zum Handeln gezwungen:

"Ich stehe hier schon seit 15 Minuten - es sind hier gefühlte 40 Grad. Ich bin kurz davor, die Fenster einzuschlagen!", berichtete das TV-Sternchen und alarmierte schließlich die Polizei!