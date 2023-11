Evelyn Burdeckis Fans erkennen schlüpfriges Detail auf ihrem Auto! Wurde sie außerdem beleidigt?

Neben dem besten Stück des Mannes wurden aber auch weitere zahlreiche Nachrichten auf ihrem Auto hinterlassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Der Spaß dürfte ihr dann aber doch noch vergehen... Denn neben der Zeichnung des männlichen Geschlechtsorgans standen auch die Worte "Jaan, carra putta".

Ob mit "putta" tatsächlich die nicht jugendfreie Übersetzung "H***" gemeint ist? Unklar! Allerdings sprach die gebürtige Düsseldorferin das Wort exakt so aus wie es Spanier als Beleidigung nutzen.

So richtig hängen blieb die ehemalige Liebelei von Kult-Kölner Willi Herren (†46) aber doch an zwei Herzen mit den Buchstaben "B" und "S".

"Ich weiß nicht, wer das mit dem 'B' sein soll. Habe ja schließlich keinen mit diesem Buchstaben kennengelernt", machte sich die 34-Jährige über ihr eigenes Liebesleben lustig.

"Was heißt das? Ich kriege endlich einen Mann? Fängt sein Name mit B oder S an? Ich bin gespannt", schrieb Evelyn unter die Krickelei an ihrem Auto.