Evelyn Burdecki startet PO-sitiv ins neue Jahr und präsentiert ihre heißen Kurven

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Heiß, heißer, Evelyn Burdecki ! Die Kult-Blondine teilt im Netz mehrere aufreizende Fotos von sich aus dem Urlaub und zeigt, was ihr Körper alles zu bieten hat!

Evelyn Burdecki (35) ist nicht nur in der Wüstenmetropole Dubai, sondern auch noch recht freizügig ins neue Jahr gestartet. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Sie ist hübsch, witzig und vor allem intelligenter, als mancher vielleicht glauben mag. Spätestens seit ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" im Jahr 2017 ist die 35-Jährige aus Düsseldorf nicht mehr aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken.

Ihr Aussehen sowie ihre oftmals etwas verpeilte Art sind dabei ihr Kapital. Evelyn geizt nur äußerst selten mit ihren Reizen. Ein tiefer Ausschnitt und ein verführerischer Blick stehen bei den meisten ihrer Auftritte an der Tagesordnung.

Den Jahreswechsel verbrachte die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin mal wieder im fernen Dubai. Statt mit imposanten Eindrücken aus der Wüstenmetropole hielt sie ihre Fans lieber mit einem freizügigen Neujahrsgruß bei Laune.

In einem weißen Badeanzug rekelt sich Evelyn vor traumhafter Kulisse sowohl vor als auch in einem Infinity-Pool. Dazu genehmigt sie sich unter anderem einen leckeren Obstteller und ein schmackhaftes Eis am Stiel.

Gekonnt setzt der TV-Star seine sexy Kurven in Szene. Vor allem eine Aufnahme sticht heraus. Zu sehen ist nur die untere Körperhälfte der Halbpolin. Jede ihrer blanken Po-Backen hat sie darauf mit einer Muschel verziert. Hui.