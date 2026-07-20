Evelyn Burdecki teilt wichtige Botschaft im roten Bikini

Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki (37) sorgt mal wieder für Schnappatmung - diesmal in Bademode. Doch hinter dem kurzen Video steckt eine ernste Botschaft!

Evelyn Burdecki (37) verzichtet auf Retusche und zeigt auf Mallorca ganz offen ihre "Problemzonen". © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Aktuell lässt die Kult-Blondine aus Düsseldorf in ihrem Eigenheim auf Mallorca die Seele baumeln. In einem neuen Instagram-Reel präsentiert sie stolz ihren Körper. Evelyn trägt dabei einen knallroten Bügel-Bikini mit Cut-out-Oberteil und hochgeschnittener Hose.

Ihr Auftritt erinnert an eine Szene aus "Baywatch". Die frühere "Dschungelcamp"-Gewinnerin hält sich an einer Metallleiter fest, die ins Meer hineinragt. Im Hintergrund schimmert das Meer. Immer wieder zieht die 37-Jährige lasziv ihr Bein nach oben.

Der Grund? Sie möchte ungefiltert ihre (in dem Reel kaum sichtbare) Cellulite an Po und Oberschenkeln präsentieren. "Ich liebe meine Beulen", stellt die TV-Bekanntheit in der Caption des Clips klar.

Mit einem Lachen schiebt Evelyn noch hinterher: "Hab' ich von meiner Mutter geerbt." Ihre Botschaft ist jedoch eine andere: "Frauenpower heißt, echte Frauen nicht mit KI zu verwechseln", betont die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin.