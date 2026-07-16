Evelyn Burdecki teilt Ekel-Vorfall auf Mallorca: "Ihr werdet mich jetzt auslachen!"

Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki chillt derzeit auf Mallorca ihr Leben. Doch ausgerechnet in Momenten der größten Ruhe erlebt die Blondine immer wieder widerwärtige Vorfälle, die sie zum sofortigen Handeln zwingen.

Evelyn Burdecki (37) lebt derzeit über die Sommermonate in ihrem Haus auf Mallorca. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Vor einiger Zeit hat sich die 37-Jährige auf der Baleareninsel den Traum von einem Haus mit Meerblick erfüllt. "Ich bin jeden Tag so dankbar […], dass ich das erleben darf", gibt sie sich im RTL-Interview demütig. Wäre da nicht diese eine Sache.

"Das einzige klitzekleine Problem ist hier auf meiner Terrasse, dass ich ab und zu mal - ich weiß, ihr werdet mich jetzt auslachen, aber es stimmt wirklich - von einem Vogel angekackt werde", erklärt Evelyn. Sie sei deshalb schon regelrecht verzweifelt.

Die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin spricht im weiteren Verlauf des kurzen Clips davon, dass es tatsächlich riesengroße Vögel wären, die da bei ihr am Meer leben und sie regelmäßig mit unliebsamer Luftpost heimsuchen würden.

"Wenn ich meditiere, wenn ich mal nicht rede, wenn ich mein Telefon zur Seite lege, dann passiert es genau dann. Wenn ich mich so richtig, richtig fühle, dann kommt so ein kleiner Plumps, und meine Haare sind voller Mövenkacke", ärgert sich Evelyn.