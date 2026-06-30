Als er zu singen beginnt, platzt es aus Evelyn Burdecki heraus: "Ich bin verliebt in dich"!

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Evelyn Burdecki schüttet einem Mann plötzlich ihr Herz aus, spricht dabei sogar von Liebe!

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Nanu, ist Evelyn Burdecki (37) weg vom Markt? Das Reality-Sternchen schüttet auf einmal einem für sie ganz besonderen Mann das Herz aus, spricht dabei sogar öffentlich von Liebe.

Evelyn Burdecki sucht seit mittlerweile sieben Jahren nach ihrem Mr. Right.
Evelyn Burdecki sucht seit mittlerweile sieben Jahren nach ihrem Mr. Right.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich ist die ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor" als Dauersingle bekannt - der zwar nach dem romantischen Glück sucht - aber das bislang noch nicht gefunden hat.

Jetzt scheint in die Liebes-Thematik aber offensichtlich neuer Schwung gekommen zu sein.

Denn zusammen mit RTL läuft die 37-Jährige hinter den Kulissen von "Tarzan" geradewegs in die Hände von Schauspieler Philipp Büttner (35). Und der scheint es Evelyn von der ersten Sekunde an mächtig angetan zu haben.

Evelyn Burdecki: Evelyn Burdecki verrät privaten Herzenswunsch: "Ich würde am liebsten ..."
Evelyn Burdecki Evelyn Burdecki verrät privaten Herzenswunsch: "Ich würde am liebsten ..."

Bereits nach wenigen Augenblicken hagelt es eine Flirt-Offensive, die sich gewaschen hat. Unter anderem "Du bist doch bildschön" oder "Wow, du hast richtig gute Haare. Richtig schön" bekommt der Hamburger von Evelyn zu hören - inklusive verschmitztem Lächeln.

Sie selbst hat nach Jahren Singledasein exakte Vorstellungen von ihrem Traum-Tarzan.

Evelyn Burdecki will Schauspieler "um den Finger wickeln"

Das TV-Sternchen will sich eines Tages noch den Traum von einer eigenen Familie erfüllen.
Das TV-Sternchen will sich eines Tages noch den Traum von einer eigenen Familie erfüllen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

"Manchmal wünscht man sich einfach, dass man einen Tarzan auch im echten Leben hat. Einen Mann, der an der Seite ist, der auf einen aufpasst. Wenn es einem nicht gut geht, dann gibt er einem ganz, ganz viel Wärme", schwärmt die 37-Jährige.

Dann fliegen so richtig die Funken! Als Büttner für seinen Promi-Gast auch noch zu singen beginnt, platzt es aus ihr heraus. "Ich bin verliebt in dich", stellt Evelyn unmissverständlich klar.

"Er ist hübsch, er ist motiviert, er ist zielstrebig, er ist clever, er ist smart. Ach so toll. Und seine Haare haben sich so gut angefühlt", träumt sich die Ex-Dschungelkönigin mit dem Darsteller hinfort.

Evelyn Burdecki: Evelyn Burdecki auf Männerfang: Bei diesem Promi schlägt ihr Herz aktuell schneller
Evelyn Burdecki Evelyn Burdecki auf Männerfang: Bei diesem Promi schlägt ihr Herz aktuell schneller

Allerdings: Aus einer gemeinsamen Zukunft wird nichts. Der "Tarzan"-Schauspieler ist bereits vergeben - mit einem Mann.

"Ich habe aber alles gegeben. Ich wollte Tarzan um den Finger wickeln, um die Liane wickeln – aber es hat nicht geklappt."

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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