Evelyn Burdecki hat 67 Jahre ältere Freundin und teilt mit ihr eine Leidenschaft

"Wir hatten auch gestern wieder einen richtigen Girls-Talk, Margot ist vom Kopf und ihrem Wesen her so viel jünger als 102. Sie ist unglaublich", führt Evelyn weiter aus.

Die gebürtige Düsseldorferin hat die 102-Jährige erstmals im Juni kennengelernt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Demnach sei die Friedländer immer interessiert an modischer Raffinesse. "Margot hat die Extensions in meiner Handtasche entdeckt und mich gefragt, was das ist. Sie kannte solche Haarteile nicht", so die Tochter polnischer Eltern.

In Anschluss habe Evelyn ihrer 67 Jahre älteren Freundin dann gesagt, dass ihr die Extensions sehr gut sehen würden.

Und wie die 35-Jährige so ist, hat sie der Holocaust-Überlebenden die Haarverlängerung auch direkt in die Haare gesteckt.

"Das sah super aus. Zwischendurch ist ihr ein Haarteil heruntergefallen. Da hat sie total amüsiert. Wir hatten großen Spaß", gibt die gebürtige Düsseldorferin preis.

Vor allem Friedländer habe die Aktion nicht despektierlich, sondern lustig gefunden. Sie habe gekichert und sei fasziniert gewesen.