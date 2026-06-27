"15 Abfuhren": Evelyn Burdecki packt über Flirt-Debakel aus und verrät Traumdate

Köln - Evelyn Burdecki ist hübsch, erfolgreich und klüger, als viele denken, dennoch kriselt ihr Datingleben. Doch selbst 15 Abfuhren können die 37-Jährige nicht verunsichern.

Evelyn Burdecki (37) will nicht länger alleine sein. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Wie die Blondine im Gespräch mit "Bunte" bei den "World Changer Days" verriet, trifft sie sich aktuell mit keinem heißen Typen. Aber bei ihr denke immer jeder: "'Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates.' Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten."

Einmal in Plauderlaune gab die ehemalige RTL-Dschungelkönigin dann noch ganz unverblümt zu, dass es tatsächlich auch Männer gebe, die keine Lust auf ein Treffen mit ihr hätten. "Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten", stellte sie klar.

Statt sich in die sommerliche Flirt-Saison zu stürzen, steckt ihre Libido also weiterhin im Winterschlaf fest. Selbstzweifel hat sie deshalb aber keine. Laut Evelyn solle man die Fehler "nicht bei sich suchen". Und weiter: "Man ist okay so, wie man ist."

Inzwischen hat die frühere "Der Bachelor"-Kandidatin eine gesunde Einstellung zu Dating-Pleiten entwickelt: "Ich denke mir immer: Wenn jemand keine Lust auf mich hat oder mich kritisiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst."