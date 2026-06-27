"15 Abfuhren": Evelyn Burdecki packt über Flirt-Debakel aus und verrät Traumdate
Köln - Evelyn Burdecki ist hübsch, erfolgreich und klüger, als viele denken, dennoch kriselt ihr Datingleben. Doch selbst 15 Abfuhren können die 37-Jährige nicht verunsichern.
Wie die Blondine im Gespräch mit "Bunte" bei den "World Changer Days" verriet, trifft sie sich aktuell mit keinem heißen Typen. Aber bei ihr denke immer jeder: "'Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates.' Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten."
Einmal in Plauderlaune gab die ehemalige RTL-Dschungelkönigin dann noch ganz unverblümt zu, dass es tatsächlich auch Männer gebe, die keine Lust auf ein Treffen mit ihr hätten. "Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten", stellte sie klar.
Statt sich in die sommerliche Flirt-Saison zu stürzen, steckt ihre Libido also weiterhin im Winterschlaf fest. Selbstzweifel hat sie deshalb aber keine. Laut Evelyn solle man die Fehler "nicht bei sich suchen". Und weiter: "Man ist okay so, wie man ist."
Inzwischen hat die frühere "Der Bachelor"-Kandidatin eine gesunde Einstellung zu Dating-Pleiten entwickelt: "Ich denke mir immer: Wenn jemand keine Lust auf mich hat oder mich kritisiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst."
Evelyn Burdecki hat bereits ihr nächstes Traum-Date im Kopf
Derzeit ist das Flirt-Fenster der TV-Bekanntheit aber ohnehin verschlossen und verriegelt. Potenzielle Ehemänner und Väter von Evelyns Wunschkind müssen sich tatsächlich auch noch eine ganze Weile gedulden, bis dieses wieder öffnet.
Grund ist die aktuelle Hitzewelle. "Ich schwitze eh schon immer, weil ich aufgeregt bin. Und 40 Grad plus Schwitzen vor Nervosität, das ist dann einfach zu viel. Da date ich lieber ab August wieder", so die gebürtige Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln.
Eine Idee für das nächste perfekte Date hat die 37-Jährige aber bereits im Kopf. "Ich hatte noch nie ein Date auf dem Berg. Irgendwo oben mit einer tollen Aussicht, frischer Bergluft: Das wäre ein Traum." Interessenten sollten sich diesen Hinweis merken.
Ihren TV-Job würde sie derweil "für keinen Mann auf der Welt aufgeben", wie die Single-Lady erst kürzlich deutlich machte: "Das gehört zu mir!" Viele Männer hätten aufgrund dieses Lebens im Rampenlicht jedoch Angst vor ihr.
Titelfoto: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)