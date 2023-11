Evelyn Burdecki verrät: So verbringt die TV-Beauty ihre Pausen im Fitnessstudio

TV-Beauty Evelyn Burdecki (35) macht regelmäßig Sport, um ihren Körper fit zu halten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Zunächst zeigte sich die frühere Gewinnerin von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" ihren rund 803.000 Instagram-Followern beim Sport. Dort trainierte sie fleißig an einem StairMaster, wie sie ihre Anhänger in einer Story wissen ließ und schrieb dann dazu: "Hab's schon bis in den 64. Stock geschafft, die Aussicht ist dieselbe."

Anschließend ließ sich Evelyn jedoch zu einer Pause hinreißen. Dies brachte die TV-Beauty auch dazu, ihren Fans zu zeigen, was sie zwischen ihren Trainingseinheiten im Fitnessstudio macht.

"Ich weiß nicht, was ihr so zwischen euren Päuschen macht, aber ich hab immer ein Buch dabei im Fitnessstudio", erklärte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin.

Denn in ihren Pausen, die Evelyns Aussagen zufolge immer mindestens 20 Minuten dauern würden, lese die gebürtige Düsseldorferin sehr gerne, um herunterzukommen.

Und wie Evelyn so ist, gab sie ihren Fans auch noch direkt einen Buchtipp mit.