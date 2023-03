Evelyn Burdecki verrät speziellen Tick: "Sobald die Sonne scheint, muss ich immer..."

Düsseldorf - Evelyn Burdecki ist ein echtes Sommerkind. Mit Schnee und Kälte kann sie hingegen so gar nichts anfangen. Scheint aber für längere Zeit die Sonne, sieht sich die 34-Jährige sofort zu einer ganz bestimmten Handlung gezwungen!

Darüber hinaus sorgt die Tochter polnischer Eltern auch regelmäßig mit skurrilen Geschichten aus ihrem Alltag für Lacher. In ihrer Instagram-Story verriet die frühere " Dschungelcamp "-Gewinnerin jetzt einen weiteren interessanten Fakt über sich.

Die 34-jährige TV-Bekanntheit ist eine echte Sonnenanbeterin. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Zwei Sequenzen später war es schließlich so weit und auch ihr fahrbarer Untersatz wurde von den laut surrenden Maschinen gründlich eingeschäumt.

Evelyn nutzte die Zeit in der Waschanlage derweil für ein kurzes Workout. "Musik laut machen und tanzen sind drei Minuten Ausdauer-Sport", schrieb die Düsseldorferin zu einer Story, in der sie wild mit den Armen fuchtelnd im Innenraum ihres Autos "performte".

Die 34-Jährige strotzt aufgrund des guten Wetters momentan nur so vor Lebensfreude. "Das Phänomen Sonne. Ich liebe es", jubelte Evelyn. "Man lächelt den ganzen Tag und hat den ganzen Tag Glücksgefühle!"

Wenn es draußen schüttet oder schneit, weiß die ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin meist gar nicht, was sie ihrer Community überhaupt berichten soll.

"Ich fahre kein Ski, Regen mag ich auch nicht", erklärte sie. Die Sonne sei eben einfach schön. Punkt!