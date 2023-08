Evelyn Burdecki zeigt den "Moment", in dem sie "von Weiß auf Rot geht"

Mallorca - Evelyn Burdecki (34) war am Donnerstagabend auf ein schickes Event eingeladen, für das sie sich ordentlich in Schale geworfen hatte. Ihren Fans lieferte sie bei Instagram einen Zusammenschnitt des Abends - und zwar von Anfang an!

Evelyn Burdecki (34) gibt ihren Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Evelyn Burdecki ist selten lange am Stück daheim in Düsseldorf, sondern viel lieber in der Welt unterwegs.

Das TV-Sternchen liebt das Reisen und nimmt auch ihre rund 800.000 Instagram-Fans regelmäßig mit durch ihren abwechslungsreichen Alltag - so auch am Donnerstag, als die 34-Jährige für ein Promi-Event ("Remus Lifestyle Night") extra nach Mallorca gereist war.

Nachdem die quirlige Blondine sich auf den letzten Drücker noch schnell ein dem Dresscode entsprechendes rotes Outfit besorgt hatte, wie sie in ihrer Story offenbart hatte, verbrachte Evelyn einen tollen Abend in guter Gesellschaft.

Auch das hatte die 34-Jährige ihre Fans zu später Stunde in ihrer Storys wissen lassen, in der sie lachte, tanzte und unter anderem mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig herumalberte.

Am Freitag lieferte die ehemalige Dschungelkönigin ihren Anhängern dann einen ausführlichen Zusammenschnitt des Abends in einem neuen Reel - und fand dazu in üblicher Manier eine witzige Bildunterschrift.