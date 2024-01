"Ging um Leben und Tod!" Dubai-Drama raubt Evelyn Burdecki den Atem

Dubai - Während sich die Menschen in Deutschland mit nass-grauem Wetter herumschlagen müssen, genießt Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (35) die Sonne Dubais - und hat dabei einen atemberaubenden Fund gemacht.

Zwar sei ihr die Gefahr bewusst, dass die Gazellen-Mama ihr Baby jetzt abstoßen könnte. Aber es ging schließlich "buchstäblich um Leben und Tod", so Evelyn.

Ein wunderschöner Moment für die 35-Jährige, der anscheinend nur viel zu kurz andauert. Denn im nächsten Clip sieht man die ehemalige Dschungelkönigin mit verweinten Augen, die kleine Gazelle im Arm haltend. Dazu schreibt sie: "Das Baby war voll verwirrt oder krank und ist fast in den Pool gefallen. Ich hab es in letzter Sekunde gesehen und hab's aufgehoben."

"Das habe ich noch nie zuvor hier in der Wüste gesehen", sagt die ehemalige "Let's Dance" -Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story in die Kamera. Dann zeigt sie, worum es geht: Ein Gazellen-Baby, das mutterseelenallein unter einem Baum liegt.

Gemeinsam mit Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (33) tanzte sich Evelyn Burdecki (35) 2019 beinahe bis ins Halbfinale des RTL-Kassenschlagers "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit dem Gazellen-Baby auf dem Arm wartet das Reality-Sternchen nun verzweifelt auf Hilfe. Und Rettung ist schon auf dem Weg!

Eine Rangerin erklärt der 35-Jährigen, dass es für Gazellen total normal sei, dass die Mama das frisch geborene Baby an einem sicheren Ort ablegt, um auf Nahrungssuche zu gehen.

Erleichterung für Evelyn. Zwar ist von der Gazellen-Mutter nach wie vor "weit und breit nichts zu sehen", aber die Ex-"Bachelor"-Kandidatin gibt nicht auf. Am Abend verkündet sie dann stolz: "Leute, es ist so weit. Die Mama ist gekommen."

Was für ein Happy End für Evelyn und die kleine Gazellen-Familie! Sieht auch die 35-Jährige so: "Ich bin so dankbar und glücklich. Solche Eindrücke vergisst man nie."