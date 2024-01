Evelyn Burdecki macht verblüffende Entdeckung: Klappt es endlich mit der großen Liebe?

In typischer Evelyn-Manier bestellte die 35-Jährige beim Roomservice Nüsse und Datteln. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Vom neu dazugewonnenen Wissen durfte sich nur wenige Sekunden später der Mitarbeiter des Hotels freuen, der sich mit Evelyn und ihrem Denglish auseinandersetzten durfte.

"Can i have some Dates? Maybe i need Dates and a Date", machte sich die gebürtige Düsseldorferin über den lustigen Zufall her. Und an der anderen Leitung? Völlige Überforderung.

"Das kann doch nur was Gutes bedeuten, oder?", wollte die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin von ihren Fans wissen. Mit Sicherheit!

Vor Kurzem hatte der Realitystar angekündigt, ihre Eizellen einfrieren und so auf ihren persönlichen Mr. Right zu warten. Auch ein Arzt habe ihr attestiert, dass die 35-Jährige aktuell sehr fruchtbar sein soll, gab sie selbst zum Besten.