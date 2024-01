Im Urlaub: Evelyn Burdecki erreicht traurige Todesnachricht - "Kann es nicht in Worte fassen"

Dubai - Evelyn Burdecki (35) macht zurzeit Urlaub in der Wüste Dubais, musste während ihrer Auszeit jedoch eine traurige Nachricht verkraften. Bei Instagram nahm sie Abschied von einem wichtigen Wegbegleiter - und fand rührende Worte.

Evelyn Burdecki (35) trauert um ihren guten Freund und PR-Berater "Manni". © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Eigentlich sollte man im Urlaub alle Sorgen hinter sich lassen, Evelyn hat derzeit jedoch mit einem traurigen Verlust zu kämpfen.

In ihrer Instagram-Story hatte die quirlige Blondine an diesem Wochenende einen emotionalen Post abgesetzt und ihren mehr als 800.000 Followern vom Tod eines geschätzten Freundes und Wegbegleiters berichtet - PR-Berater Manfred "Manni" Meier, der Evelyn in den vergangenen Jahren mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte.

"Lieber Manni, ich kann nicht in Worte fassen, wie mich die Nachricht heute schockiert hat", offenbarte die 34-Jährige nun und machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Todesnachricht getroffen hatte.

"Ohne Dich wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Du hast mir damals gesagt, ich wäre Deine 'letzte Entdeckung' und so war es (leider) auch", erklärte die Düsseldorferin und dankte ihrem "Entdecker" und "Mentor", den sie nun sehr vermissen werde.