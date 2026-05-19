Nach Schock-Diagnose: Evelyn Burdecki will ihre Gesundheit mit umstrittener Methode retten
Köln - Trotz Fettleber lässt Evelyn Burdecki nicht die Finger vom Zucker. Jetzt denkt die 37-Jährige über einen drastischen Schritt nach.
Als die Kult-Blondine vor wenigen Wochen die niederschmetternde Diagnose erfuhr, war sie "schockiert". In einer Instagram-Story erklärte sie damals: "Mir wurde direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen."
Der Rat der Mediziner war unmissverständlich. Evelyn muss ihre Ernährung umstellen - und zwar sofort. Wie die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin jetzt gegenüber RTL offen zugab, habe sie seitdem mit extremen Heißhungerattacken zu kämpfen.
Um dem entgegenzuwirken, entschied sich die 37-Jährige, wieder mehr Sport zu treiben. "Wenn man Sport gemacht hat, ist man so stolz auf sich und so motiviert, dass man dann auch wirklich den Süßigkeitenschrank in Ruhe lässt", erklärte sie.
Das Ganze sei jedoch ein Teufelskreis: "Nach zwei Tagen bröckelt die Fassade." Aus diesem Grund plant die TV-Bekanntheit jetzt einen drastischen Schritt: Sie will ihre Süßigkeitensucht mit einer Zuckerhypnose bekämpfen.
Schnelles Handeln bei Fettleber-Diagnose dringend erforderlich
"Wir werden uns treffen in Berlin bei ihm und werden euch auch mitnehmen und euch zeigen. Ich hoffe, dass es klappen wird. Wie ich vom Zucker wegkomme", kündigte sie im Interview mit dem Kölner Privatsender an.
Ziel der Hypnose sei es, unterbewusst das Verlangen nach Süßem zu reduzieren, indem Essgewohnheiten und Verhaltensmuster verändert werden. Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung allerdings nicht. Die Ergebnisse können individuell sehr unterschiedlich ausfallen.
Schnelles Handeln ist dringend erforderlich. "Die Zellen verfetten mehr und mehr. Das heißt, es ist mehr Bindegewebe als Funktionsgewebe", erklärt ein Experte gegenüber RTL. Ist das der Fall, kann die Leber ihre Aufgaben nicht mehr richtig wahrnehmen.
Bei Burdecki handelt es sich laut ihrer eigenen Aussage noch um eine leichte Fettleber. Die Ärzte warnten sie jedoch deutlich: Wenn sie so weitermache wie bisher, könnte es wirklich schlimm für sie werden.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa