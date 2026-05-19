Nach Schock-Diagnose: Evelyn Burdecki will ihre Gesundheit mit umstrittener Methode retten

Köln - Trotz Fettleber lässt Evelyn Burdecki nicht die Finger vom Zucker. Jetzt denkt die 37-Jährige über einen drastischen Schritt nach.

Evelyn Burdecki (37) leidet unter einer leichten Fettleber. Auf Zucker zu verzichten, fällt der 37-Jährigen jedoch unglaublich schwer. © Felix Hörhager/dpa

Als die Kult-Blondine vor wenigen Wochen die niederschmetternde Diagnose erfuhr, war sie "schockiert". In einer Instagram-Story erklärte sie damals: "Mir wurde direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen."

Der Rat der Mediziner war unmissverständlich. Evelyn muss ihre Ernährung umstellen - und zwar sofort. Wie die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin jetzt gegenüber RTL offen zugab, habe sie seitdem mit extremen Heißhungerattacken zu kämpfen.

Um dem entgegenzuwirken, entschied sich die 37-Jährige, wieder mehr Sport zu treiben. "Wenn man Sport gemacht hat, ist man so stolz auf sich und so motiviert, dass man dann auch wirklich den Süßigkeitenschrank in Ruhe lässt", erklärte sie.

Das Ganze sei jedoch ein Teufelskreis: "Nach zwei Tagen bröckelt die Fassade." Aus diesem Grund plant die TV-Bekanntheit jetzt einen drastischen Schritt: Sie will ihre Süßigkeitensucht mit einer Zuckerhypnose bekämpfen.