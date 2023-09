Rote Lippen, glatte Haare: Plötzlich sieht Evelyn Burdecki völlig verändert aus

Düsseldorf – Was für eine Verwandlung! Gerade noch sitzt Evelyn Burdecki (34) ungeschminkt und mit fettigen Haaren vor dem Spiegel, nur Sekunden später ist sie top-gestylt mit roten Lippen und glatten Haaren - eine professionelle Hair- and Make-up-Artistin sowie die richtige Videoschnitt-Technik machen es möglich.

Vorher, nachher: Evelyn Burdecki (34) zeigt ihre Verwandlung im Insta-Reel. © Montage: Instagram/Screenshot/evelyn_burdecki/krissivanderviven

Als gern gesehener Gast in diversen TV-Formaten stand für Evelyn am vergangenen Wochenende der nächste Show-Dreh an.

Wenige Stunden vor ihrem Auftritt meldete sich die quirlige Ex-Dschungelkönigin in einer Story bei ihren rund 800.000 Instagram-Followern und verkündete Aufregendes: "Heute bekomme ich eine Frisur, die ich noch nie hatte."

Während Evelyn sich in Sendungen zumeist mit blonder Lockenpracht zeigt, war der Plan diesmal nämlich ein anderer. In einem kurzen Reel ist die beeindruckende Transformation zu sehen.

Gänzlich ungeschminkt und mit unordentlichen Haaren sitzt Evelyn hinter den TV-Kulissen und zählt zu energischer Musik die Sekunden mit den Fingern runter. Bei null folgt der "Cut" und die 34-Jährige strahlt vor derselben Kulisse, aber mit einem völlig veränderten Look in die Kamera!