RTL-Jahresrückblick: Evelyn Burdecki ist "maximal aufgeregt" – und tritt prompt ins Fettnäpfchen

Köln – Aufregung pur bei Evelyn Burdecki (35)! Die TV-Blondine war am Donnerstagabend beim großen RTL -Jahresrückblick zu Gast und hat sich bei einer Frage von Moderator Steffen Hallaschka (51) prompt in die Nesseln gesetzt – dabei ging es um einen echten Weltstar.

Evelyn Burdecki (35) gewährte bei Instagram Einblicke hinter die Kulissen der Jahresrückblick-Aufzeichnung. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

Zwar stellte sich heraus, dass Mick Jagger nicht persönlich zu Gast war – Hallaschkas Interview mit dem Rockstar war im Vorfeld aufgezeichnet worden – für ordentlich Gesprächsstoff sorgte der "(I Can't Get No) Satisfaction"-Interpret in der Sendung aber dennoch.

So wollte Hallaschka in der Promi-Runde von Evelyn wissen, wie sie Mick Jagger findet. "80, der hat noch volles Haar. Und der sieht gut 'in shape' aus", verstand die Single-Lady die Frage fälschlicherweise als Partnervorschlag.

"Aber 80 ist ein bisschen zu alt, da gibt es bestimmt gute 70-jährige Frauen", ergänzte Evelyn und erntete vom Moderator und aus dem Publikum amüsiertes Gelächter. Immerhin hatte sich Hallaschkas Frage eigentlich auf Jaggers Musik bezogen.

Evelyn schien das Missverständnis gut wegzustecken. Nach der Show, die bis Mitternacht live ausgestrahlt wurde, meldete sie sich erneut bei ihren Instagram-Fans: "So, Feierabend! (...) Jetzt hole ich mir erst mal einen richtig leckeren Döner." Diesen habe sie sich nach dem langen TV-Dreh schließlich verdient – guten Appetit!