Komplett nackt! Warum Evelyn Burdecki den Tag am liebsten im "Adamskostüm" begrüßt
Düsseldorf - Vom Reality-TV-Teilnehmer zum Fernseh-Star: Evelyn Burdecki (37) ist inzwischen in ihrer eigenen Sky-Doku "Being Burdecki" zu sehen. Ihr Ziel: eine Traum-Immobilie finden. Dabei hat sie ganz bestimmte Ansprüche...
Doch das ist nicht so einfach, denn es gibt zwei gute Gründe. Zum einen darf das neue Feriendomizil nicht mehr als eine Million Euro kosten und zum anderen darf das Grundstück nicht einsehbar sein.
Aber warum das? "Ich will morgens, wie Gott mich schuf, ins Wasser hüpfen! Für mich gibt’s nichts Schöneres, als den Tag im Adamskostüm zu begrüßen. Sonne auf der Haut, kein BH, kein Make-up, kein Nachbar mit Fernglas", gesteht die Kult-Blondine in einem Gespräch gegenüber "BILD".
Bereits ihre Eltern hätten Evelyn beigebracht, dass man sich nicht verstecken müsse. Sei es hinter Schminke oder hinter einer Maske. "Ich habe mit der Zeit gelernt: Perfekt ist langweilig, ich mag’s lieber echt", gibt die Tochter polnischer Eltern zu.
Allerdings ist die 37-Jährige nicht nur auf der Suche nach einer neuen Bleibe, weiterhin möchte sie auch den Mann fürs Leben kennenlernen. Daher nutzt sie den Anlass der Immobilien-Suche auch zum Flirten. Doch das weckt bei manchen Männern wohl falsche Begehrlichkeiten.
Welches Problem Evelyn Burdecki bei vielen Männern sieht
"Ich flirte eigentlich nicht bewusst, ich bin einfach so! Ich lache viel, schaue den Menschen in die Augen, erzähle gern, und zack, denken manche Männer gleich: Ich will sie heiraten", macht die einstige "Bachelor"-Kandidatin klar.
Aber Evelyn nehme das mit Humor, denn zu flirten sei für sie kein Werkzeug, sondern einfach ihre Lebensfreude. "Ein bisschen Augenzwinkern, ein nettes Wort, das öffnet Türen", weiß sie. Dennoch wisse sie genau, wo Schluss sei.
Ein Problem sei jedoch, dass es Männer gebe, "die Freundlichkeit oder spielerisches Flirten falsch verstehen oder sogar ausnutzen wollen", weiß Evelyn, deren Typ "möglichst behaart und pummelig" sein soll.
Humor mache zwar das Leben leichter, aber Respekt sei die Grundlage. "Und wenn einer den nicht zeigt, dann läuten bei mir nicht nur die Glocken, sondern auch die Alarmglocken", so die 37-Jährige abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)