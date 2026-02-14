Kult-Blondine an Bord: Was macht Evelyn Burdecki plötzlich auf dem ZDF-Traumschiff?
Köln/Mainz - Das "ZDF-Traumschiff" läuft zu seiner nächsten großen Reise aus. Diesmal mit an Bord: Kult-Blondine Evelyn Burdecki (37).
Für Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) und seine vielköpfige Crew geht es diesmal nach Island. Die neue Folge der Kult-Serie wird am Ostersonntag, den 5. April, um 20.15 Uhr, im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt.
Burdecki wird vor einem Millionenpublikum dann in einer Gastrolle als Stylistin Vera zu sehen sein. Die "Dschungelcamp"-Siegerin von 2019 hatte ihren Auftritt bereits im vergangenen Sommer in den sozialen Netzwerken angekündigt.
Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die Kult-Blondine im vergangenen Juni nämlich ein Video mit Filmklappe. Dazu schrieb sie: "Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff."
Ohne allzu viel zu verraten, fügte sie dann noch ein witziges Detail zu ihrer Rolle hinzu, indem sie erklärte: "Und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!"
Neue "ZDF Traumschiff"-Episode schon ab Ende März verfügbar
Unter den Passagieren sind unter anderem auch noch Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat) und Dominik Dahlke (Bernhard Piesk). Auf der MS Amadea erfahren die beiden, dass sie Halbbrüder sind.
Ihr Vater hat ihnen ein Ferienhaus an einem Fjord vererbt - mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass sie als Brüder zusammenfinden. Doch während Nikolaus die Reise am liebsten sofort abbrechen würde, sucht Dominik nach Antworten.
Unterdessen reist Saskia Vester als Evelyn Küpper gemeinsam mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) nach Island. Dort begegnet sie Michaela May als Antonia – ihre frühere Liebe – und plötzlich kehrt die vertraute Nähe zurück. Drama ist in diesem Fall natürlich vorprogrammiert.
Wer nicht bis Ostersonntag warten möchte, kann die neue Folge bereits früher streamen: Ab dem 28. März ist "Das Traumschiff: Island" in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort wird es dann ein Jahr lang abrufbar sein.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa