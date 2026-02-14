Kult-Blondine an Bord: Was macht Evelyn Burdecki plötzlich auf dem ZDF-Traumschiff?

Köln/Mainz - Das "ZDF-Traumschiff" läuft zu seiner nächsten großen Reise aus. Diesmal mit an Bord: Kult-Blondine Evelyn Burdecki (37).

Evelyn Burdecki (37) wird am Ostersonntag in einer Gastrolle auf dem ZDF-Traumschiff zu sehen sein. © Felix Hörhager/dpa

Für Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 44) und seine vielköpfige Crew geht es diesmal nach Island. Die neue Folge der Kult-Serie wird am Ostersonntag, den 5. April, um 20.15 Uhr, im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

Burdecki wird vor einem Millionenpublikum dann in einer Gastrolle als Stylistin Vera zu sehen sein. Die "Dschungelcamp"-Siegerin von 2019 hatte ihren Auftritt bereits im vergangenen Sommer in den sozialen Netzwerken angekündigt.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die Kult-Blondine im vergangenen Juni nämlich ein Video mit Filmklappe. Dazu schrieb sie: "Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff."

Ohne allzu viel zu verraten, fügte sie dann noch ein witziges Detail zu ihrer Rolle hinzu, indem sie erklärte: "Und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!"