Veränderung bei Evelyn Burdecki: So sieht die Kult-Blondine jetzt nicht mehr aus!

In ihrem Alltag setzt die 34-jährige Kult-Blondine in Sachen Make-up und Styling in der Regel auf Natürlichkeit. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots, Bildmontage)

"Passend dazu haben wir uns heute getraut, mal etwas ganz anderes aus mir zu machen", verriet Evelyn weiter. Unter anderem fiel der blaue Lidschatten ins Auge, der nahezu perfekt zu ihrer Jeans und ihrem Oberteil passte. Die größte Veränderung betraf jedoch ihre Haare.

"Wir haben hier zwei Zöpfchen und so ein einen Jive-Style reingezaubert", beschrieb Evelyn das Umstyling. Den Tanz habe sie während ihrer eigenen Teilnahme an dem RTL-Format ebenfalls darbieten müssen und dabei eine ähnliche Frisur getragen.

"Richtig cool", lautete dementsprechend das Fazit der Beauty mit polnischen Wurzeln. An Stelle eines Glätteisens habe diesmal vor allem ein Lockenstab als Zauberwerkzeug gedient.

Den Look, der entfernt an den von Britney Spears (41) in "Baby One More Time" erinnerte, wollte Evelyn im Anschluss gar nicht mehr ablegen. "Ich gehe nachher noch Essen, und ich glaube, ich bleibe heute so", überlegte die 34-Jährige in ihrer Story.