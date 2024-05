Nach Trennungsdrama: Zieht sich Bachelor Sebastian aus der Öffentlichkeit zurück?

Hamburg - Seine Rolle als Bachelor war für Sebastian Klaus (36) in diesem Jahr der erste große Schritt in die TV-Welt. Inzwischen hat er hinter den Kulissen eine neue Liebe gefunden. Doch zieht er sich damit jetzt auch wieder aus der Öffentlichkeit zurück?

Sebastian Klaus (36) aus Hamburg war in diesem Jahr einer von zwei "Bachelors". © RTL

Klar ist: Seine neue Herzensdame möchte sich aktuell noch nicht mit ihm im Blitzlichtgewitter zeigen. Die beiden genießen ihre Kennenlernzeit lieber ganz privat, wie Sebastian bereits in einem Gespräch mit TAG24 erklärte. Doch wie steht es um den 36-Jährigen selbst?

"Datingshows sind definitiv abgehakt", so Sebastian in dem Interview weiter. Doch tatsächlich sei ihm das auch schon vor den Dreharbeiten klar gewesen. In Zukunft hätte er eher Lust, sich in sportlichen Shows wie "Let's Dance" zu beweisen. "Ich seh' mich nicht so richtig in den trashigen Formaten wie Dschungelcamp oder Temptation Island."

Auch wenn er eher zu den ruhigeren Reality-TV-Stars zählt und seine aktuell 136.000 Instagram-Followern auch nicht täglich auf dem Laufenden hält, denkt er aber nicht daran, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Ich weiß noch nicht, in welcher Art und Weise ich das machen möchte. Da bin ich noch in der Findungsphase", sagte er zu TAG24.

Doch neben seinem eigentlichen Job als Salesmanager in der Immobilienbranche wolle er auch bei Social Media weiter aktiv bleiben.