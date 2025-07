Tot aufgefunden: Wurde TikTok-Star von ihrem Ex-Mann vergiftet?

Ghotki (Pakistan) - TikTok-Star Sumeera Rajput hatte sich in ihrer Heimat eine solide Zahl an Followern aufgebaut. Nun ist die Influencerin tot.

Alles in Kürze

Wurde Sumeera Rajput von ihrem früheren Ehemann vergiftet? © X/kumailsoomro

Wie Gulf News Asia berichtete, wurde die junge Frau aus Pakistan am Freitag in ihrer Wohnung in der Stadt Ghotki leblos aufgefunden.

Zwei Verdächtige, darunter der frühere Ehemann, wurden laut Polizeiangaben festgenommen, nachdem die Schwester der Verstorbenen Anzeige erstattet hatte.

Die Obduktion bestätigte Vergiftung als Todesursache, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rajput hatte über 58.000 Follower und erreichte mit ihren Videos insgesamt etwa zwei Millionen Aufrufe. Laut Aussagen der 15-jährigen Tochter wurde ihre Mutter zu einer Ehe gezwungen, die sie nicht wollte.

Die junge Frau ließ sich daher nach einiger Zeit wieder von ihrem Mann scheiden. Als sie eine zweite Ehe ablehnte, soll ihr Ex-Mann wütend geworden sein.

Sie ist bereits die dritte TikTokerin, die innerhalb von zwei Monaten in Pakistan gewaltsam ums Leben gekommen ist.

Vor zwei Wochen ermordete ein Vater seine Tochter, nachdem sie sich geweigert hatte, ihren TikTok-Account zu löschen. Anfang Juni wurde die 18-jährige Influencerin Sana Yousaf in ihrem Zuhause in Islamabad erschossen, was landesweit Empörung auslöste.