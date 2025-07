Traum wird wahr: Riccardo Simonetti erobert Musicalbühne

Hamburg - Der Saal im Hamburger Stage Operettenhaus füllt sich. Die Erwartungen des Publikums steigen. Und dann heißt es: Vorhang auf und Showtime für das Musical " & Julia "! Einer der Darsteller auf der Bühne dürfte bei der Show am Donnerstag jedoch ganz besonders aufgeregt gewesen sein.

Alles in Kürze

Riccardo Simonetti (32) hat im Hamburger Musical "& Julia" als Darsteller auf der Bühne mitgespielt. © Stage Entertainment/Morris Mac Matzen

Denn für Social-Media-Star Riccardo Simonetti (32) ist ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen: Zum ersten Mal überhaupt stand der Entertainer auf einer Musicalbühne – und das ausgerechnet in seinem absoluten Lieblingsmusical.

Mit tosendem Applaus wurde der 32-Jährige für seinen Gastauftritt gefeiert. Dabei war der Weg zu diesem magischen Moment alles andere als leicht.

Intensive Proben, Textlernen, ein maßgeschneidertes Kostüm und nervenaufreibende Bühnenabläufe bestimmten seine letzten Tage, heißt es in einer Mitteilung von Stage Entertainment. "Der Respekt gegenüber der Cast, den Profis auf und hinter der Bühne, ist riesig – und ich nehme so viele Eindrücke mit", verriet der 32-Jährige nach der Show.

"Ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Ich werde diesen Abend nie vergessen", so Simonetti weiter. Dass er ausgerechnet bei "& Julia" auf der Bühne stehen durfte, machte den Abend für ihn zu etwas ganz Besonderem.

"Das ist meine absolute Lieblingsshow – ich habe sie bereits mehrfach in New York und London gesehen. Dass ich nun selbst Teil der Inszenierung sein durfte, ist für mich ein echtes Highlight und ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist", beichtet der Influencer.

Auch auf Instagram teilte der Berliner Ausschnitte zu den Vorbereitungen auf seinen großen Tag. Voller Euphorie zeigte sich der Influencer nach der Show: "Am liebsten würde ich das jetzt jeden Tag so machen", berichtet Simonetti in seinem Video.