Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star will iPhone verkaufen und wird brutal überfallen

Berlin - Eigentlich wollte die frühere "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin Jenny Wendelberger (31) nur ein iPhone bei Ebay verkaufen. Stattdessen erlebte sie einen Alptraum an der eigenen Wohnungstür.

Moderatorin Jenny Wendelberger (31) wurde überfallen. © Screenshot/Instagram/jennywendelberger (Bildmontage)

"Gestern ist mir einfach was passiert, wo ich dachte, das muss ich einfach mit Euch teilen", begann die heutige "Schlager Radio"-Moderatorin ihr neuestes Instagram-Reel. Doch statt guter Laune gab es diesmal eine eindringliche Warnung an ihre rund 41.200 Follower.

"Ich bin gestern hier in Berlin überfallen worden", fuhr Jenny Wendelberger fort. Am Vortag habe sie ein iPhone 16 Pro Max bei "Ebay Kleinanzeigen" inseriert und auch gleich einen Interessenten gefunden.

Dieser wollte das Smartphone noch am selben Tag, um 19.15 Uhr, an Wendelbergers Wohnung im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg abholen. "Ich habe mir wirklich gar nichts dabei gedacht", so die 31-Jährige. Jahrelang habe sie bei Verkäufen über das Portal nie Probleme gehabt.

Doch diesmal sollte es anders kommen. Zum verabredeten Zeitpunkt tauchte Wendelbergers Bericht zufolge "so ein junger Typ, vielleicht 20 Jahre alt" an ihrer Wohnungstür auf, "er hat gebrochen Deutsch gesprochen".

Der vorgebliche Interessent habe das iPhone in die Hand genommen, begutachtet und nach der Akkukapazität gefragt.