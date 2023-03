Ex-Bodybuilding-Biest wirbt für Knusper-Hähnchen: Reaktion der Fans ist erstaunlich

Einst ein wahrer Muskelberg auf zwei Beinen, heute Hühnchen-Heilsbringer: Markus Rühl wirbt für eine Aktion der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken. © Montage: Instagram/markusruehl

Schon zu seinen besten Zeiten, in denen Rühl noch regelmäßig auf den großen Bühnen des Mr. Olympia in Las Vegas oder der Night of Champions in New York stand, ließ er sich - zumindest in der sogenannten Off-Season - immer mal wieder ein Fast-Food-Menü schmecken.

Und auch heute sieht man ihn in seinen Videos regelmäßig in allen möglichen Schnellrestaurants, die in der Bundesrepublik existieren, speisen. Das trug jetzt allem Anschein nach rentable Früchte für den gebürtigen Hessen.

Am Montag zeigte er sich in seiner Instagram-Story in einer Filiale des beliebten Hähnchen-Giganten Kentucky Fried Chicken (KFC), während auf dem Tisch vor ihm ein prall gefüllter Eimer voller knuspriger Hühnerteile thronte. Was es mit diesem auf sich hatte, erklärte der 51-Jährige dann umgehend.

So habe ihn KFC wenige Tage zuvor kontaktiert und auf einen immer wiederkehrenden Kundenwunsch angesprochen. Denn Fans beider Lager sollen dem Unternehmen bereits seit Längerem bezüglich eines Rabattcodes in den Ohren gelegen haben.

Und tatsächlich ist es nun so weit: Seit dem gestrigen Dienstag gibt es in allen deutschen KFC-Filialen zehn panierte Hähnchenteile für zehn Euro.