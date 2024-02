Ex-BTN-Star Julia Jasmin Rühle offenbart: Ihr Partner sitzt im Knast

Dann lässt sie die Bombe platzen: "Da mein Mann sich derzeit in Haft befindet, habe ich mich dazu fest entschlossen, auch allein in die Offensive zu gehen." Was der Grund ist, behielt die Influencerin zunächst für sich.

Julia Jasmin Rühle (36) will nach eigenen Angaben jetzt stark sein. © Screenshot/instagram/followjuliajasmin (Bildmontage)

Zudem teilte das Erotikmodel ein Foto, auf dem sich das Paar innig küsst. Dazu schreibt die Laiendarstellerin: "Niemals würde ich gehen, weil es unbequem wird! In GUTEN, wie in SCHLECHTEN Zeiten ! Ich weiß du würdest das selbe auch für mich tun! Ich gehe in jeden Krieg, aber ich stehe hinter dir und ich bleibe !!!!! Wir haben uns für einander entscheiden und somit teilen wir auch die härtesten Zeiten !" (Rechtschreibung übernommen)

Abschließend reagiert der Reality-TV-Star offenbar auf Zuschriften und beschreibt seine Situation mit Nachdruck:

"Es hat ja auch Niemand behauptet, dass es einfach wird ... also auf in die nächste Lebensprüfung! Ich weiß, dass ich jetzt mehr als stark sein muss, bei all dem was passiert ! Aber ich gehe diesen Kampf ein , egal wie ich fallen werde ..." (Rechtschreibung übernommen)