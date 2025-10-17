Ex-Bundesliga-Stürmer feiert besonderen Geburtstag: "Habe schwere Zeiten hinter mir"
Hamburg - Ivan Klasnic (45) feiert am Freitag einen besonderen Geburtstag. Vor acht Jahren wurde dem ehemaligen Profifußballer eine dritte Niere transplantiert. In seinem Instagram-Post spricht er einen besonderen Dank aus.
"Acht Jahre, in denen ich leben, lachen und viele wertvolle Momente erleben durfte. Wenn ich heute hier stehe, dann ist das alles andere als selbstverständlich", schrieb der Ex-St.-Pauli-Kicker unter das Foto.
Für ihn werde der 17. Oktober immer ein ganz besonderer Tag bleiben - "mein Nierengeburtstag."
"Ich habe schwere Zeiten hinter mir, Zeiten voller Zweifel, Schmerzen und Hoffnung", so seine ehrlichen Worte. Dass er nie aufgegeben habe, hätte er vor allem seinen Freunden, seiner Familie, den Ärzten und Pflegern zu verdanken. Ein ganz besonderer Dank gelte aber seinem Spender, "dem ich dieses Leben zu verdanken habe."
Ein Tag, der für den damaligen Bundesliga-Spieler, der zwischen 2001 und 2008 im Werder-Bremen-Trikot auflief, fast besonderer zu sein scheint, als sein eigentlicher Geburtstag am 29. Januar. "Dieser Tag erinnert mich daran, wie wertvoll das Leben ist - und dass Dankbarkeit, Liebe und Hoffnung stärker sind als jedes Hindernis", schreibt er.
Klasnic unterzieht sich dreimal einer Nierentransplantation
Nicht eine, sondern insgesamt drei Nierentransplantationen zu durchstehen, sei alles andere als leicht, berichtet der 45-Jährige. Aber heute könne er mit Klarheit sagen: "Ich bin glücklich. Ich lebe. Und ich genieße jeden einzelnen Tag."
Mit seiner besonderen Geschichte will der ehemalige kroatische Nationalspieler auch anderen Mut machen, betont er. Es lohne sich immer zu kämpfen, "egal wie schwer der Weg ist."
Bei einer Blinddarm-Operation im Jahr 2005 wurden die schlechten Nierenwerte Klasnics erstmals festgestellt. Mehr als ein Jahr später wurde schließlich bekannt: Der Fußballer leidet an einer Niereninsuffizienz.
Seine erste Spenderniere erhielt er noch im selben Jahr (2007) von seiner Mutter. Das Organ schlug allerdings fehl. Danach spendete sein Vater eine Niere - zunächst mit Erfolg. Rund neun Jahre später stand Klasnic, der seine aktive Karriere als Profi bereits 2013 beim FSV Mainz 05 beendete, erneut auf der Warteliste für eine weitere Nierentransplantation. 2018 unterzog er sich in Kroatien schließlich seiner dritten und bislang letzten Operation.
Seither scheint der ehemalige Bundesliga-Stürmer ein normales Leben führen zu können. Dafür, dass Klasnic trotz seiner Nierentransplantation weiterhin im Sport aktiv war, zeichnete ihn der Kicker bereits 2007 mit der Ehrung "Mann des Jahres" im deutschen Fußball aus. Heute ist Klasnic als Spielerberater und Unternehmer tätig.
