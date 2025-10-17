Ex-Bundesliga-Stürmer feiert besonderen Geburtstag: "Habe schwere Zeiten hinter mir"

Hamburg - Ivan Klasnic (45) feiert am Freitag einen besonderen Geburtstag. Vor acht Jahren wurde dem ehemaligen Profifußballer eine dritte Niere transplantiert. In seinem Instagram -Post spricht er einen besonderen Dank aus.

Ivan Klasnic (45) spielte in seiner Fußball-Karriere sowohl für den FC St. Pauli, als auch für Werder Bremen. © Carmen Jaspersen/dpa

"Acht Jahre, in denen ich leben, lachen und viele wertvolle Momente erleben durfte. Wenn ich heute hier stehe, dann ist das alles andere als selbstverständlich", schrieb der Ex-St.-Pauli-Kicker unter das Foto.

Für ihn werde der 17. Oktober immer ein ganz besonderer Tag bleiben - "mein Nierengeburtstag."

"Ich habe schwere Zeiten hinter mir, Zeiten voller Zweifel, Schmerzen und Hoffnung", so seine ehrlichen Worte. Dass er nie aufgegeben habe, hätte er vor allem seinen Freunden, seiner Familie, den Ärzten und Pflegern zu verdanken. Ein ganz besonderer Dank gelte aber seinem Spender, "dem ich dieses Leben zu verdanken habe."

Ein Tag, der für den damaligen Bundesliga-Spieler, der zwischen 2001 und 2008 im Werder-Bremen-Trikot auflief, fast besonderer zu sein scheint, als sein eigentlicher Geburtstag am 29. Januar. "Dieser Tag erinnert mich daran, wie wertvoll das Leben ist - und dass Dankbarkeit, Liebe und Hoffnung stärker sind als jedes Hindernis", schreibt er.