Jolina Mennen nach Unfall aufgelöst: "Einer der krassesten Tage meines Lebens"

Bremen - Riesenschock für Jolina Mennen (33): Die Transgender-Influencerin war am Samstag in ihrer Heimatstadt Bremen in einen Autounfall verwickelt. Aufgelöst meldete sie sich anschließend bei ihrer Community auf Instagram .

Transgender-Influencerin Jolina Mennen (33) hat sich nach einem Autounfall bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. © Instagram/jolinamennen

Nachdem sie ihre Follower unmittelbar nach dem Crash nur kurz darüber informiert hatte, dass es ihr gut gehe, veröffentlichte die 33-Jährige am Sonntag einen Post auf ihrem Kanal, in dem sie sich näher zu dem Vorfall äußerte.

"Gestern war einer der krassesten Tage meines Lebens. Ich weiß wirklich nicht, wie ich so viel Glück haben konnte ...", schrieb Jolina zu einem kurzen Video, in dem zu sehen ist, wie ihr Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert wird.

Sie stehe vermutlich immer noch unter dem Eindruck der Geschehnisse und vor allem unter Schock, vermutete die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin. "Denn hätte ich auch nur einen Funken weniger Glück, Intuition oder einen minimal langsameren Schutzengel gehabt, wäre ich heute nicht mehr hier."

Zwar ging sie auf den genauen Hergang des Unfalls nicht tiefer ein, sie betonte in dem Post jedoch, dass sie nicht die Verursacherin gewesen sei - besser mache dies das Ganze aber natürlich nicht.