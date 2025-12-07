Jolina Mennen nach Unfall aufgelöst: "Einer der krassesten Tage meines Lebens"
Bremen - Riesenschock für Jolina Mennen (33): Die Transgender-Influencerin war am Samstag in ihrer Heimatstadt Bremen in einen Autounfall verwickelt. Aufgelöst meldete sie sich anschließend bei ihrer Community auf Instagram.
Nachdem sie ihre Follower unmittelbar nach dem Crash nur kurz darüber informiert hatte, dass es ihr gut gehe, veröffentlichte die 33-Jährige am Sonntag einen Post auf ihrem Kanal, in dem sie sich näher zu dem Vorfall äußerte.
"Gestern war einer der krassesten Tage meines Lebens. Ich weiß wirklich nicht, wie ich so viel Glück haben konnte ...", schrieb Jolina zu einem kurzen Video, in dem zu sehen ist, wie ihr Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert wird.
Sie stehe vermutlich immer noch unter dem Eindruck der Geschehnisse und vor allem unter Schock, vermutete die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin. "Denn hätte ich auch nur einen Funken weniger Glück, Intuition oder einen minimal langsameren Schutzengel gehabt, wäre ich heute nicht mehr hier."
Zwar ging sie auf den genauen Hergang des Unfalls nicht tiefer ein, sie betonte in dem Post jedoch, dass sie nicht die Verursacherin gewesen sei - besser mache dies das Ganze aber natürlich nicht.
Jolina Mennen hatte laut Instagram-Post verdammt viel Glück im Unglück
Jolina Mennen appelliert nach Unfall an ihre Community
Obwohl ihr nichts Ernsthaftes passiert sei, habe ihr der Vorfall wirklich noch einmal gezeigt, "wie unglaublich dankbar man für sein Leben und seine Gesundheit sein kann", unterstrich die Influencerin.
Sie nehme diese schlimme Erfahrung darüber hinaus als Anlass, um noch einmal darüber nachzudenken, was in ihrem Leben wirklich von Bedeutung sei. Ihren Followern empfahl die 33-Jährige, dasselbe zu tun.
"Ruft Menschen an, die ihr liebt, und sagt ihnen, wie wichtig sie für euch sind", appellierte Jolina an ihre Community. Abschließend erinnerte sie noch einmal alle daran: "Wir wissen nie, wie lang die Zeit, die wir hier auf dieser Welt haben, noch ist."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/jolinamennen