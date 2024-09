Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic über Werdegang: "Wer hätte das damals gedacht?"

Hamburg - Filip Pavlovic (30) ist ein viel beschäftigter Mann: Seit seiner Teilnahme an der fünften Staffel von " Die Bachelorette " im Jahr 2018 ist der gebürtige Hamburger eine feste Größe im deutschen Reality-TV.

Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (30) hat auf Instagram auf seinen bisherigen Werdegang zurückgeblickt. Für seine Fans hatte er einen wichtigen Appell. © Fotomontage: Instagram/filip_pavlovic1

Nicht zuletzt durch seinen Sieg beim "Dschungelcamp" 2022 machte sich der 30-Jährige einen Namen. Anschließend wirkte er unter anderem beim "RTL Turmspringen", bei "Grill den Henssler", bei der "TV total Wok-WM", bei "Schlag den Besten" und bei "The 50" mit.

Zudem versuchte er sich als Schauspieler, übernahm eine Rolle bei der Seifenoper "Alles was zählt". Aktuell steht er wieder für Dreharbeiten vor der Kamera, darf seinen Fans aber laut eigener Aussage noch nicht verraten, wofür genau.

Dass sich seine Karriere derart entwickelt wurde, hätte Filip selbst nicht gedacht: "Vor sieben Jahren habe ich mich einfach aus Spaß und Abenteuerlust bei der Bachelorette beworben. Das war der Beginn einer Reise, die ich so nie erwartet hätte", erklärte er am gestrigen Montag in seiner Instagram-Story.

Heute dürfe er sich Schauspieler und Moderator nennen, sei an jeder neuen Herausforderung gewachsen.

"Wer hätte das damals gedacht? Wahrscheinlich nur die wenigsten. Aber genau dafür bin ich dankbar, für jede Chance, die ich ergriffen habe, und für all die Menschen, die mich begleitet haben", verdeutlichte er.