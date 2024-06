Ex-Energy-Franzi erlebt Preisschock im Supermarkt: "Ich glaube, ich stinke ab jetzt lieber"

Ex-Energy-Franzi (33) wollte einfach nur einkaufen - und erlebte dabei einen ordentlichen Schreck. © Montage: instagram/franzimupu

"Ich weiß nicht, ist das Fake? Kann mich mal jemand kneifen bitte?", richtet sich die Thüringerin in einer aktuellen Instagram-Story an ihre Follower und erklärt: "Ich muss sagen, ich lebe so einen kleinen Luxus, oder es ist eigentlich ein großer Luxus, wenn ich einkaufen gehe, gucke ich nicht auf die Preise, ich packe einfach ein und bezahle."

Doch das sollte sich rächen, wie sich nun einer simplen Besorgung zeigte: "Ich war jetzt gerade einkaufen und habe nur drei Sachen gekauft", erzählt die 33-Jährige weiter.

So seien lediglich vegetarische Würstchen und zwei Deos auf dem Kassenband gelandet - und sie habe kurzerhand einen Fünf-Euro-Schein gezückt.

Aber weit gefehlt! "Wo war ich denn die letzten Jahre?", fragt die Ex-Leipzigerin sichtlich entsetzt. "Wieso habe ich denn das nicht mitgeschnitten wie teuer der Scheiß geworden ist?"