Ex-Fed-Chef Alan Greenspan mit 100 Jahren gestorben

Washington, D.C. (USA) - Der frühere Chef der US-Notenbank, Alan Greenspan, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte seine Ehefrau am Montag in einer Erklärung mit.

Alan Greenspan (†100) war fünf Amtszeiten lang der mächtigste Notenbank-Chef der Welt. © SAUL LOEB / AFP

Greenspan galt über Jahrzehnte als einer der einflussreichsten Wirtschaftspolitiker der Welt. Von 1987 bis 2006 stand er an der Spitze der Federal Reserve und prägte die Geldpolitik der Vereinigten Staaten unter den Präsidenten Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton und George W. Bush.

Während seiner fünf Amtszeiten führte Greenspan die USA durch mehrere wirtschaftliche Herausforderungen und wurde für seine zurückhaltende, aber einflussreiche Zinspolitik bekannt.

Kritiker warfen ihm später jedoch vor, mit seiner lockeren Geldpolitik zur Entstehung von Finanzblasen beigetragen zu haben.

Mit seinem Tod verliert die internationale Finanzwelt eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts.