Ist Hanna Weig bald in beliebter Reality-Show zu sehen?

Berlin - Ist Influencerin und Model Hanna Weig (30) bald im TV zu sehen? Gerüchten zufolge stand die 30-Jährige zuletzt für " Love Island VIP " vor der Kamera.

Hanna Weig (30) könnte bald schon den nächsten Karriereschritt gehen. © screenshot/instagram/hannaweig

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll Weig in der kommenden Staffel Teil des Promi-Ablegers der bekannten Datingshow sein. Die Produktion sei demnach bereits abgeschlossen, gedreht wurde offenbar in Griechenland.

Eine offizielle Bestätigung steht jedoch aus: Der Sender RTLZwei wollte zu dem Bericht keine Stellung beziehen. "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht", erklärte eine Sprecherin. Auch Weig selbst ließ die Gerüchte bislang unkommentiert.

Der Zeitpunkt würde zumindest passen: Denn die Schönheit ist aktuell Single. Im vergangenen Jahr trennte sich Hanna von US-Sänger Jason Derulo (36), mit dem sie über mehrere Monate eine Romanze hatte.

Was die männlichen Kandidaten der Show erwarten würde, zeigte Hanna Weig zuletzt als Covergirl der Juli-Ausgabe des "Playboy". Auch bei OnlyFans lässt sie inzwischen die Hüllen fallen.