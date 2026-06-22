Kurz nach Bühnensturz: Hella von Sinnen berichtet von emotionalem Anruf im Krankenbett

Köln - Komikerin Hella von Sinnen (67) hat nach ihrem schweren Bühnensturz nach eigenen Worten einen besonders emotionalen Moment im Krankenhaus erlebt.

Jahrelang hat Hella von Sinnen (unten links) die TV-Zuschauer bei "Genial daneben" zum Lachen gebracht. © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Der Grund sei ein Angebot für eine Sprechrolle gewesen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Als dieser Anruf kam, habe ich tatsächlich in meinem Bett gelegen und vor Glück geweint", berichtete die 67-Jährige.

Es sei für sie ein Moment großer Hoffnung gewesen, weil sie erkannt habe, dass sie weiterhin arbeiten könne. "Auch wenn ich nicht wusste, wann ich jemals wieder auf eine Bühne gehen könnte."

Die 67-Jährige stürzte nach eigenen Angaben 2024 in Duisburg von einer Bühne. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. "Ich spreche immer davon, dass ich mir beide Beine gebrochen habe, weil es mir schlichtweg zu kompliziert ist, all die einzelnen Verletzungen aufzuzählen", erklärt sie.

Beide Sprunggelenke und der rechte Oberschenkel seien betroffen gewesen. "Der Oberschenkelknochen ist dabei regelrecht in mein rechtes Knie gekracht, was mir leider bis heute Kummer bereitet."

Eine ganze Zeit lang musste sie sich in einem Rollstuhl fortbewegen – was einige ihrer Projekte unmöglich machte.