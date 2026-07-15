Ex-Frau von Eminem nach Notruf in Klinik

Michigan (USA) - Erneut gibt es Negativ-Nachrichten von der Ex-Frau von Rapper Eminem (53): Kimberly Scott (51) musste am vergangenen Wochenende mit einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kimberly Scott und Rapper Eminem waren zweimal verheiratet und ließen sich beide Male scheiden. (Archivfoto) © IMAGO / ZUMA Press Wire

Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, spielten sich die alarmierenden Szenen am Samstagabend ab. Demnach sei gegen 20 Uhr ein Notruf bei den Behörden eingegangen.

Rettungskräfte rückten zu Scotts Haus in Chesterfield im US-Bundesstaat Michigan aus, weil eine Person als "bewusstlos/ohnmächtig" gemeldet wurde.

Im Bericht der Einsatzkräfte wird die Art des Vorfalls als "Blutung/Schnittwunde" angegeben, weshalb neben dem Rettungsdienst auch die Polizei von Chesterfield ausrückte.

Aufnahmen, die "TMZ" vorliegen, zeigen, wie die 51-Jährige von Rettungssanitätern auf einer Trage aus ihrem Wohnhaus geschoben und in einen Krankenwagen geladen wird. Anschließend wurde sie zur Behandlung ins McLaren Macomb Hospital gebracht. Wie es der Ex-Frau von Rap-Ikone Eminem geht, ist noch unklar.

Inzwischen liegt "TMZ" die Notruf-Aufnahme vor, in der es heißt, dass Rettungskräfte wegen eines Selbstmordversuchs zu einer Adresse in Chesterfield ausrücken mussten. Ein Familienangehöriger soll mutmaßlich den Notruf abgesetzt haben. Eine Bestätigung vonseiten der Polizei gibt es bislang nicht.