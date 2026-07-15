Ex-Frau von Eminem nach Notruf in Klinik
Michigan (USA) - Erneut gibt es Negativ-Nachrichten von der Ex-Frau von Rapper Eminem (53): Kimberly Scott (51) musste am vergangenen Wochenende mit einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, spielten sich die alarmierenden Szenen am Samstagabend ab. Demnach sei gegen 20 Uhr ein Notruf bei den Behörden eingegangen.
Rettungskräfte rückten zu Scotts Haus in Chesterfield im US-Bundesstaat Michigan aus, weil eine Person als "bewusstlos/ohnmächtig" gemeldet wurde.
Im Bericht der Einsatzkräfte wird die Art des Vorfalls als "Blutung/Schnittwunde" angegeben, weshalb neben dem Rettungsdienst auch die Polizei von Chesterfield ausrückte.
Aufnahmen, die "TMZ" vorliegen, zeigen, wie die 51-Jährige von Rettungssanitätern auf einer Trage aus ihrem Wohnhaus geschoben und in einen Krankenwagen geladen wird. Anschließend wurde sie zur Behandlung ins McLaren Macomb Hospital gebracht. Wie es der Ex-Frau von Rap-Ikone Eminem geht, ist noch unklar.
Inzwischen liegt "TMZ" die Notruf-Aufnahme vor, in der es heißt, dass Rettungskräfte wegen eines Selbstmordversuchs zu einer Adresse in Chesterfield ausrücken mussten. Ein Familienangehöriger soll mutmaßlich den Notruf abgesetzt haben. Eine Bestätigung vonseiten der Polizei gibt es bislang nicht.
Kim Scott macht immer wieder mit Negativ-Meldungen auf sich aufmerksam
Für Scott ist es nicht die erste Negativ-Schlagzeile in diesem Jahr: Mitte Mai klickten bei ihr die Handschellen, nachdem sie alkoholisiert mit ihrem Range Rover unterwegs gewesen und dabei in ein anderes Auto gekracht war, anschließend war sie geflüchtet.
Weil sie im Juni wegen des Vorfalls nicht vor Gericht erschien, stellte ein zuständiger Richter mehrere Haftbefehle gegen Kim Scott aus, diese wurden aber später aufgehoben.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
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