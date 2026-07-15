"Du hast 'n Knall": Bill Kaulitz kassiert Instagram-Klatsche von Ex-Bestie

Los Angeles (Kalifornien) - Bill Kaulitz (36) nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt gerne seine Meinung. Im Freundeskreis kam das jedoch zuletzt nicht so gut an.

Bill Kaulitz (36) hat sich mit seinem ehemaligen besten Freund verstritten. © Felix Hörhager/dpa

Wie der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet, ist ihm sein ehemaliger bester Freund, den er nur als A. benennt, auf Instagram entfolgt.

Ein guter Bekannter hatte Bill auf die Situation aufmerksam gemacht. "Die Härte ist daran, dass er nur mir entfolgt ist", echauffiert sich der 36-Jährige über die Aktion.

Besonders genervt ist er davon, dass er seinem Bruder Tom Kaulitz (36), Schwägerin Heidi Klum (53) und anderen gemeinsamen Freunden weiterhin folgt.

Während Bill sich aufregt, herrscht bei Tom die pure Verwirrung. "Ich dachte, du warst mit A. wieder in Kontakt", so Tom. Da liegt er jedoch komplett falsch.

Anlass für den Streit soll wohl eine Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Bill hat demnach per Chat "mal die Wahrheit geschrieben", was scheinbar bei seinem Gegenüber nicht allzu gut ankam. "Ich finde, er ist schuld", ist sich der Sänger sicher.

"Du streitest dich ja öfters mit unseren Freunden", stichelt Tom gegen seinen Bruder, der die Behauptung empört verneint. "Du hast 'n Knall", schimpft Bill. Er findet die Gesamtsituation einfach nur "affig" und überlegt nun, ihm ebenfalls zu entfolgen.