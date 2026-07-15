"Du hast 'n Knall": Bill Kaulitz kassiert Instagram-Klatsche von Ex-Bestie
Los Angeles (Kalifornien) - Bill Kaulitz (36) nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt gerne seine Meinung. Im Freundeskreis kam das jedoch zuletzt nicht so gut an.
Wie der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet, ist ihm sein ehemaliger bester Freund, den er nur als A. benennt, auf Instagram entfolgt.
Ein guter Bekannter hatte Bill auf die Situation aufmerksam gemacht. "Die Härte ist daran, dass er nur mir entfolgt ist", echauffiert sich der 36-Jährige über die Aktion.
Besonders genervt ist er davon, dass er seinem Bruder Tom Kaulitz (36), Schwägerin Heidi Klum (53) und anderen gemeinsamen Freunden weiterhin folgt.
Während Bill sich aufregt, herrscht bei Tom die pure Verwirrung. "Ich dachte, du warst mit A. wieder in Kontakt", so Tom. Da liegt er jedoch komplett falsch.
Anlass für den Streit soll wohl eine Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Bill hat demnach per Chat "mal die Wahrheit geschrieben", was scheinbar bei seinem Gegenüber nicht allzu gut ankam. "Ich finde, er ist schuld", ist sich der Sänger sicher.
"Du streitest dich ja öfters mit unseren Freunden", stichelt Tom gegen seinen Bruder, der die Behauptung empört verneint. "Du hast 'n Knall", schimpft Bill. Er findet die Gesamtsituation einfach nur "affig" und überlegt nun, ihm ebenfalls zu entfolgen.
Bill Kaulitz streitet mit Fotografin
Der Musiker ist derzeit gerne etwas auf Krawall gebürstet. Bei einem Auftritt in München habe er sich zum ersten Mal auf dem roten Teppich gestritten. "Eine Fotografin, die fand ich an Dreistigkeit nicht zu überbieten", berichtete er zuletzt. Sie soll versucht haben, Tom dazu zu drängen, seine Brille abzunehmen. Als er dies verneinte, wurde sie zunehmend aufdringlich und äußerte sich ausfällig. "Das sieht so scheiße aus", soll sie mehrmals über den roten Teppich gerufen haben.
Daraufhin platzte dem Bill der Kragen. Prompt rief er zurück: "Können Sie sich mal beruhigen? Wenn wir eine Styling-Beratung brauchen, melden wir uns schon."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa