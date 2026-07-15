TV-Koch Alexander Herrmann hatte früher kuriosen Nebenjob

Bayreuth - TV-Koch Alexander Herrmann (55, "The Taste") hat sich früher als Kofferträger für mehr Trinkgeld eines kleinen Tricks bedient.

Spitzenkoch Alexander Herrmann (55) hat früher als Kofferträger gejobbt. © TV-Koch Alexander Herrmann

"In der Richard-Wagner-Festspielzeit, wenn internationale Gäste immer für Bayreuth angereist sind, habe ich Koffer getragen", sagte Herrmann, gebürtiger Oberfranke, in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9".

"Und ganz wichtig ist, wenn du die schweren Koffer der Damen trägst, beim Absetzen ganz leicht so - 'Ach' - einmal stöhnen, damit sie sagt, 'Mei schau', und ihn anschaut, dass er fünf Mark Trinkgeld gibt", sagte Herrmann.

Auf diese Weise habe er während der Festspiele in Bayreuth "in diesen drei, vier Wochen zwischen 300 und 400 Mark" verdient.