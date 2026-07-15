Kinderstar beinahe entführt: Mann mit Waffe stürmt TV-Set

USA - Der frühere Kinderstar Ashley Johnson (42) hat über ein traumatisches Erlebnis ausgepackt: Während der Dreharbeiten zu der Sitcom "Growing Pains" (zu Deutsch: "Unser lautes Heim") wäre sie beinahe entführt worden!

Ashley Johnson (42) wurde am Set von "Growing Pains" beinahe entführt. © Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie Johnson im Podcast "Weird Kids" erzählte, wurde sie am Set plötzlich von einem Mann gepackt. Damals war es bei Sitcoms üblich, dass die Folgen vor Live-Publikum aufgezeichnet wurden.

"Ich lief mit meiner Mutter, als plötzlich ein Mann aus der Schlange sprang, mich packte und mit mir losrannte. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass der Sicherheitsdienst ihn nach kurzer Zeit überwältigte", erinnerte sich Johnson.

Innerhalb kürzester Zeit griffen mehrere Sicherheitskräfte ein und brachten den Mann zu Boden. Die Schauspielerin selbst wurde laut eigenen Angaben dabei durch die Luft geschleudert.

Der Angreifer wurde anschließend festgenommen und kam ins Gefängnis. Besonders erschreckend: Er hatte eine Waffe bei sich!

Währenddessen verstand Johnson zunächst gar nicht, was passierte. Stattdessen war sie vor allem besorgt, Ärger zu bekommen, weil sie einen ihrer Schuhe verloren hatte.