Kinderstar beinahe entführt: Mann mit Waffe stürmt TV-Set
USA - Der frühere Kinderstar Ashley Johnson (42) hat über ein traumatisches Erlebnis ausgepackt: Während der Dreharbeiten zu der Sitcom "Growing Pains" (zu Deutsch: "Unser lautes Heim") wäre sie beinahe entführt worden!
Wie Johnson im Podcast "Weird Kids" erzählte, wurde sie am Set plötzlich von einem Mann gepackt. Damals war es bei Sitcoms üblich, dass die Folgen vor Live-Publikum aufgezeichnet wurden.
"Ich lief mit meiner Mutter, als plötzlich ein Mann aus der Schlange sprang, mich packte und mit mir losrannte. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass der Sicherheitsdienst ihn nach kurzer Zeit überwältigte", erinnerte sich Johnson.
Innerhalb kürzester Zeit griffen mehrere Sicherheitskräfte ein und brachten den Mann zu Boden. Die Schauspielerin selbst wurde laut eigenen Angaben dabei durch die Luft geschleudert.
Der Angreifer wurde anschließend festgenommen und kam ins Gefängnis. Besonders erschreckend: Er hatte eine Waffe bei sich!
Währenddessen verstand Johnson zunächst gar nicht, was passierte. Stattdessen war sie vor allem besorgt, Ärger zu bekommen, weil sie einen ihrer Schuhe verloren hatte.
Ashley Johnson spielte ab der vierten Staffel in "Growing Pains" mit
"Sie haben ihn geschnappt und mich gerettet", fügte sie hinzu. Ihr selbst ist glücklicherweise nichts passiert. Damals sei die Schauspielerin gerade einmal "sechs oder sieben Jahre alt" gewesen.
Doch damit nicht genug: Bereits vor der versuchten Entführung hatte eine unbekannte Person einen Brief an die Produktion geschickt und darin gedroht, mit einer Waffe ans Set zu kommen und "einige Mitglieder der Besetzung zu töten".
Von 1990 bis 1992 spielte die heute 42-Jährige ab der vierten Staffel die jüngste Tochter Chrissy Seaver in "Growing Pains".
Auch nach der Kultserie feierte Johnson weitere Erfolge und wurde unter anderem als Synchronsprecherin von Gretchen Grundler in "Disneys Große Pause" sowie als Motion-Capture-Darstellerin der Figur Ellie in den Videospielen "The Last of Us" bekannt.
Titelfoto: Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP