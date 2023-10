Ex-GNTM-Kandidatin Viola total verändert: "Realisiere es noch nicht"

Bremen/Köln - Die Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Viola Beck (22) überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Stylings und Looks. Doch jetzt ist sie wirklich kaum wiederzuerkennen!

"Das Video, auf das ihr gewartet habt, ist endlich online", kündigte sie am Freitag schließlich in ihrer Story an.

Auch die Augenbrauen ließ sich Viola gleich etwas dunkler färben. © Screenshot/Instagram/violabeck_ (Bildmontage)

In einem Post ließ sie ihre Community dann zunächst am Umstyling teilhaben: Zu sehen ist in dem Video, wie erst Violas Haarschopf und dann auch noch ihre Augenbrauen dunkler gefärbt werden. "Say Hello zu meiner neuen Haarfarbe", so die 22-Jährige am Schluss. Und das schwarze Herz-Emoji dazu spricht Bände.

Denn im Vergleich zu dem vorherigen Wasserstoffblond könnte der Kontrast größer kaum sein: Viola trägt nun schwarze Haare. "Es ist echt eine riesige Veränderung und ich blicke noch immer erstaunt in den Spiegel", erklärt sie selbst zu dem Video.

Doch ihre Fans muss sie nicht mehr überzeugen. Sie lieben den Look: "Viel besser als das Blond! Eleganter und passt super zu dir", "Steht dir gut", oder "Das sieht richtig schön aus", heißt es in den Kommentaren.